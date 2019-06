LIVE Italia-Brasile calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | 0-0 | gol annullato a

Mondiale Femminile - Italia-Brasile LIVE : paratona di Giuliani su Debinha! : Mondiale Femminile – Terza ed ultima giornata del girone per l’Italia, che con due vittorie su due si ritrova già agli ottavi di finale, ma contro il Brasile ci si gioca il primo posto. Le azzurre stanno entusiasmando, la vittoria al fotofinish all’esordio contro l’Australia e la ‘manita’ alla Giamaica hanno avvicinato molto gli italiani alle ragazze del Ct Bertolini. La Nazionale verdeoro è tra le ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 - miracolo di Giuliani sul tacco di Debinha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Grande chiusura di testa di Linari in anticipo su Cristiane. 18′ Serie di angoli per il Brasile, ma la difesa azzurra si salva. Sull’ultimo Katheleen stacca bene, ma il suo colpo di testa è largo. 16′ miracolo DI LAURA Giuliani! Colpo di tacco meraviglioso di Debinha sull’angolo di Marta, ma Giuliani è reattiva e compie uno straordinario intervento. 14′ ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 - buona occasione per Bonansea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8′ Cernoia prova la conclusione dalla distanza. Sinistro strozzato e pallone ampiamente fuori. 5′ Bonansea! Grande contropiede delle azzurre, con Giacinti che serve Bonansea. La giocatrice della Juve rientra all’interno ed impegna Barbara con un bel destro nell’angolino. 4′ Altro angolo per il Brasile. Marta prova la conclusione ma viene respinto il suo ...

Mondiale Femminile - Italia-Brasile LIVE : inizia il match : Mondiale Femminile – Terza ed ultima giornata del girone per l’Italia, che con due vittorie su due si ritrova già agli ottavi di finale, ma contro il Brasile ci si gioca il primo posto. Le azzurre stanno entusiasmando, la vittoria al fotofinish all’esordio contro l’Australia e la ‘manita’ alla Giamaica hanno avvicinato molto gli italiani alle ragazze del Ct Bertolini. La Nazionale verdeoro è tra le ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 - le azzurre a caccia del primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42: Nel Brasile non ci sarà Andressa, che sta guardando in lacrime il riscaldamento delle compagne per un infortunio muscolare. 20.40: Nel Brasile fari puntati ovviamente su Marta, considerata una delle giocatrici più forti di sempre e che ha segnato 16 gol nei 5 Mondiali finora disputati. Attenzione anche a Cristiane, che ha segnato una tripletta contro la Giamaica. 20.36: Non mancheranno ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : ESTASI ITALIA! Di Francisca oro - Santarelli argento - Volpi e Garozzo bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. E’ stata una giornata trionfale per l’Italia con l’oro di Elisa di Francisca, l’argento di Andrea Santarelli ed i bronzi di Alice Volpi ed Enrico Garozzo. Appuntamento a domani per le gare di spada femminile e sciabola maschile. Un saluto sportivo da OA Sport. 20.26 La jesina festeggia a 36 anni il quinto ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giacinti titolare in attacco con Girelli e Bonansea : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Brasile – La presentazione di Italia-Brasile – Le probabili formazioni di Italia-Brasile – Marta, asso del Brasile – L’Italia vince il girone se…tutte le combinazioni – I risultati e le classifiche dei gironi 20.15: Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre Italia (4-3-1-2):Giuliani; Guagni, Linari, Gama, Bartoli; Galli, ...

Anche Alessandra Amoroso - Il Volo e Irama tra gli ospiti di Battiti LIVE 2019 da luglio in differita su Italia1 : Sono ufficiali gli ospiti di Battiti Live 2019. La nuova edizione della kermesse organizzata da Radionorba e guidata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è pronta a prendere il via con un cast che si appoggia agli artisti italiani più in voga. Si parte il 30 giugno a Vieste e si continua per tutto il mese di luglio andando a toccare le maggiori località turistiche del Sud Italia tra cui Anche Gallipoli. Le città scelte per la nuova ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : le azzurre si giocano il primato nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Brasile – La presentazione di Italia-Brasile – Le probabili formazioni di Italia-Brasile – Marta, asso del Brasile – L’Italia vince il girone se…tutte le combinazioni – I risultati e le classifiche dei gironi Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, ultimo match del gruppo C dei Mondiali 2019 di calcio ...

LIVE Italia-Brasile 0-3 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : vincono le verdeoro - azzurre ko con le riserve : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Brasile 16.30 L’Italia è scesa in campo con una formazione sperimentale, ha lottato ma ha perso contro il Brasile. Terza sconfitta in Nations League per la nostra Nazionale, già certa della qualificazione alla Final Six. Italia-Brasile 0-3 (21-25; 20-25; 23-25). 23-25 Ana Beatriz chiude con un primo tempo, il Brasile ha vinto la partita. 23-24 Caterina ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. SEMIFINALE AZZURRA : Santarelli e Garozzo - è derby per la finale di spada! Poker italiano agli ottavi nel fioretto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Tra poco in pedana Errigo contro la russa Ivanova e Palunbo contro la tedesca Ebert. In palio due posti per i quarti di finale 16.16: E arriva finalmente la stoccata numero 15 di Elisa Di Francisca che supera 15-4 la israeliana Dvorkin e affronterà negli ottavi la francese Butruille 16.13: Sedicesimi di finale fioretto donne: Di Francisca-Dvorkin 14-4 16.13: Sedicesimi di finale ...

LIVE Italia-Brasile 0-2 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : verdeoro padrone del campo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Brasile 2-1 MUROOOOOOO! NICOLETTIIIIII! 0-1 Primo tempo di Mara, il solito colpo. INIZIA IL TERZO SET. Italia-Brasile 0-2. Tutto facile per le verdeoro. 20-25 Mara chiude i conti. Il Brasile ha vinto il secondo set. 19-24 Errore al servizio, cinque set-point per il Brasile. 19-23 Brava Malinov a sbarcare Pietrini, perfetto mani-out. 18-23 Bosetti ...

LIVE Italia-Brasile 0-1 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurre con le riserve - primo set alle verdeoro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Brasile Italia-Brasile 0-1. 21-25 Caterina Bosetti viene murata, l’Italia ha perso il primo set. Il video-check dà ragione al Brasile, il pallone è dentro. Si riparte dal 24-21 per il Brasile. 22-23 Fuoriiiiiii! Out il diagonale di Paula. L’Italia ha una chance. 21-23 Che pipeeeeeeee! Pietrini sontuosa, prima volta nel set. 20-23 Contro questi ...

LIVE Italia-Brasile volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 13-13 - battaglia nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Brasile 15-18 Ace di Natalia, allungo importante del Brasile. Niente da fare per Bosetti. 15-17 Pietrini attacca due volte consecutivamente e sbaglia, colpo out. 15-16 Si fa troppa fatica ad arginare Natalia, Brasile avanti di un punto al secondo time-out tecnico. 15-15 Sontuosa fast di Alberti. Che battaglia punto a punto! 14-14 Chirurgico primo tempo di ...