LIVE Inghilterra-Francia Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | Maddison sfida Dembele

(Di martedì 18 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:08 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali della partita:(4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasiliva;, Choudhury, Foden; Sessegnon, Solanke, Gray.(4-4-2): Bernardoni; Dagba, Konate, Upamecano, Ballo Toure; Reine-Adelaide, Tousart, Aouar, Ikone;, Bamba. 20:05 Buonasera e benvenuti alladi, prima giornata del Girone C deglidi Italia e San Marino. Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming– Presentazione sfide odierneunder 21 Buonasera e benvenuti alladi, prima giornata del Girone C deglidi Italia e San Marino. Esordio nella competizione molto delicato per entrambe le squadre, visto il format che prevede ...

