LIVE Inghilterra-Francia 1-1 Under21 | Europei 2019 in DIRETTA | Ikone trova la rete del

LIVE Inghilterra-Francia 1-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : secondo rigore sbagliato dai transalpini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73′ secondo cambio francese: Mateta per Tousart. 72′ Prima sostituzione per l’Inghilterra: Mount subentra a Solanke. 71′ VOLA HENDERSON! Sinistro di Ikone che trova preparato il portiere britannico. 70′ L’Inghilterra comincia a stringere i denti per questi ultimi 20 minuti in dieci uomini. 67′ Ntcham prende il posto di Bamba che non ce la fa a ...

LIVE Inghilterra-Francia 1-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : magia di Foden per il vantaggio britannico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64′ L’arbitro va al VAR e decide di espellere Choudhury, davvero un fallaccio dell’inglese che rischia di compromettere la partita dei suoi compagni. 62′ RIGORE PER LA FRANCIA! Ammonito Choudhury che ha travolto Bamba. 60′ GOL ANNULLATO ALL’INGHILTERRA!! Sessegnon deposita in rete ma era stato ravvisato un fuorigioco. 57′ Clamorosa carambola ...

LIVE Inghilterra-Francia 0-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : Henderson para un rigore a Dembele! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30′ GRAAAAY!! Controllo orientato da paura di Gray che poi a tu per tu con il portiere calcia sull’esterno della rete. 28′ Dopo lo spavento di qualche minuto fa è di nuovo l’Inghilterra a fare la partita. 25′ HENDERSOOOON!! Il portiere britannico intuisce il rigore calciato alla sua sinistra da Dembele e salva lo 0-0. 24′ rigore PER LA FRANCIA! Alla prima ...

LIVE Inghilterra-Francia 0-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : il palo nega il vantaggio ai britannici! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Si sta vedendo una differenza sensibile tra le due squadre, davvero Francia in grosse difficoltà. 17′ SOLANKE!! Traversone preciso di Gray sul quale l’attaccante inglese arriva in spaccata senza trovare la porta per un pelo. 16′ Primo quarto d’ora di gara nettamente appannaggio dell’Inghilterra, Francia timida e disordinata. 14′ palo INGHILTERRA!! ...

LIVE Inghilterra-Francia 0-0 Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Primo possesso per la Francia. 20:58 Stanno risuonando gli inni nazionali, a brevissimo si comincia. 20:55 Le due formazioni stanno facendo il loro ingresso in campo, tra cinque minuti si inizia. 20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, arbitra l’incontro il serbo Jovanovic. 20:45 Escluso eccellente il centrocampista dell’Arsenal Mattèo Guendouzi, il ...

LIVE Inghilterra-Francia Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : Maddison sfida Dembele : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:08 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali della partita: INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Wan-Bissaka, Tomori, Clarke-Salter, Dasiliva; Maddison, Choudhury, Foden; Sessegnon, Solanke, Gray. FRANCIA (4-4-2): Bernardoni; Dagba, Konate, Upamecano, Ballo Toure; Reine-Adelaide, Tousart, Aouar, Ikone; Dembele, Bamba. 20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Francia, prima ...

LIVE Inghilterra-Francia Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : scontro diretto di lusso che può valere la semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Inghilterra Francia – Presentazione sfide odierne Europei under 21 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inghilterra-Francia, prima giornata del Girone C degli Europei Under21 di Italia e San Marino. Esordio nella competizione molto delicato per entrambe le squadre, visto il format che prevede ...

LIVE Inghilterra-Argentina calcio femminile 1-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : la sblocca Taylor al 61' - inglesi ad un passo dagli ottavi : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

LIVE Inghilterra-Argentina calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : britanniche molto pericolose - Correa para un rigore e tiene salva la porta : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

LIVE Inghilterra-Argentina calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

LIVE Olanda-Inghilterra 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli Oranje raggiungono il Portogallo in finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Inghilterra, match valido per la seconda Semifinale di Nations League di calcio 2019. Dopo la Semifinale tra Portogallo e Svizzera ad Oporto, il paese lusitano vede protagoniste ancora due outsider: chi si contenderà la prima edizione del trofeo UEFA? I Paesi Bassi sono totalmente rinati sotto l’egida di Ronald Koeman, che alcuni media danno come favorito sulla panchina del Barcellona, ...

LIVE Olanda-Inghilterra 2-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : gli oranje vedono la finale! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Inghilterra, match valido per la seconda Semifinale di Nations League di calcio 2019. Dopo la Semifinale tra Portogallo e Svizzera ad Oporto, il paese lusitano vede protagoniste ancora due outsider: chi si contenderà la prima edizione del trofeo UEFA? I Paesi Bassi sono totalmente rinati sotto l’egida di Ronald Koeman, che alcuni media danno come favorito sulla panchina del Barcellona, ...

LIVE Olanda-Inghilterra 2-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : disastro Maguire - ne approfitta Promes! Vantaggio Oranje : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Inghilterra, match valido per la seconda Semifinale di Nations League di calcio 2019. Dopo la Semifinale tra Portogallo e Svizzera ad Oporto, il paese lusitano vede protagoniste ancora due outsider: chi si contenderà la prima edizione del trofeo UEFA? I Paesi Bassi sono totalmente rinati sotto l’egida di Ronald Koeman, che alcuni media danno come favorito sulla panchina del Barcellona, ...

LIVE Olanda-Inghilterra 1-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : il Var manda il match ai supplementari! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Inghilterra, match valido per la seconda Semifinale di Nations League di calcio 2019. Dopo la Semifinale tra Portogallo e Svizzera ad Oporto, il paese lusitano vede protagoniste ancora due outsider: chi si contenderà la prima edizione del trofeo UEFA? I Paesi Bassi sono totalmente rinati sotto l’egida di Ronald Koeman, che alcuni media danno come favorito sulla panchina del Barcellona, ...