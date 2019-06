L’Italia sta tornando | su PlanetWin fa gola il ‘tris’ | vittoria Europeo Under 21

Chiesa trascina L’Italia davanti ad un Dall’Ara tutto esaurito : è festa azzurra all’esordio! Spagna ko 3-1 : Il Dall’Ara esplode di gioia per la fantastica rimonta degli azzurrini: l’esordio della Nazionale italiana agli Europei U21 è da sogno, Spagna ko 3-1 Un esordio da sogno per gli azzurri dell’U21 agli Europei 2019. La squadra di Di Biagio, dopo un inizio un po’ arrugginito sono riusciti a far esplodere il Dall’Ara, tutto esaurito per il primo match dell’Italia contro la Spagna. Una finale anticipata, una ...

Europei Under 21 : L’Italia debutta stasera contro la Spagna. Tutte le partite degli azzurri in diretta su Rai 1 - le altre su Rai 2 : Italia Under 21 Due anni dopo la semifinale persa 3-1 contro la Spagna, l’Italia di Gigi Di Biagio affronta di nuovo i temibili iberici nel match d’esordio agli Europei Under 21, 22° edizione del torneo calcistico, in programma dal 16 al 30 giugno 2019 in Italia (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino (Serravalle). Europei Under 21: Tutte le partite dell’Italia su Rai 1 Gli azzurrini vanno a caccia del ...

Triathlon - World Series Nottingham 2019 : L’Italia è sesta nella staffetta mista. Punti importanti verso Tokyo 2020 : Ottimo sesto posto per l’Italia nella staffetta mista di Nottingham valida per le World Triathlon Series: nella gara che è diventata una prova di duathlon, a causa dell’impossibilità di nuotare nel fiume Trent per il maltempo, Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Gregory Barnaby (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e Nicola Azzano (Minerva Roma) hanno completato le quattro frazioni composte da 1,5 km di corsa, 7 km in bici ed altri ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate delL’Italia per la tappa di Ankara. Paola Egonu resta a casa : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per l’ultima tappa della Nations League che andrà in scena ad Ankara (Turchia) dal 18 al 20 giugno. Le azzurre, già certe della qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale, affronteranno nell’ordine il Brasile, la Turchia e il Belgio. Assente Paola Egonu dopo il malore accusato al termine dell’incontro con la ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia conquista la seconda vittoria : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Mondiali di calcio femminili - come seguire tutte le partite. La c.t delL’Italia Bertolini : “Questa partita è la più difficile” : “Il nostro obiettivo è passare il turno“, ha spiegato in conferenza la pragmatica Bertolini, commissario tecnico della nazionale. “Vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone dell’Australia. Hanno giocatrici di grande velocità e fisicità, qualità che nel calcio femminile fanno la differenza”. ...

Ranking Fifa - Belgio in testa : L’Italia risale al 14° posto : Molte delle nazionali più importanti hanno fatto notevoli progressi nell’ultima edizione del Ranking Fifa, aggiornato oggi dalla federcalcio mondiale dopo l’ultima finestra dedicata alle gare per le nazionali in Europa. Mentre il Belgio (primo, posizione invariata) prosegue nel suo viaggio in testa, aumentando il vantaggio sulla Francia (seconda, invariata) dopo le vittorie nelle qualificazioni a […] L'articolo Ranking Fifa, ...

Attenzione : L’Italia sta per porre fine alle Erboristerie : Attenzione: L’italia sta per porre fine alle Erboristerie Mentre da una parte si includono nuove figure sanitarie dall’altra si cancella la figura professionale dell’Erborista con l’abrogazione in toto della Legge… L'articolo Attenzione: L’italia sta per porre fine alle Erboristerie proviene da Essere-Informati.it.

Volleyball Nations League - L’Italia annienta la Russia 3-1 : le azzurre staccano il pass per la Final Six : L’obiettivo dichiarato del ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, grazie al successo arrivato sulla Russia Davanti alla splendida cornice di pubblico del Pala Barton, tutto esaurito con 3500 spettatori sugli spalti, le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto meritatamente la Russia 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) e si sono assicurate aritmeticamente un posto alla Final Six. L’obiettivo dichiarato del Ct ...

L’Italia piace meno - prenotazioni giù per questa estate : primo calo in 5 anni : I dati diffusi da Assoturismo Confesercenti in base alle previsioni turistiche per la bella stagione. Tra giugno e agosto nelle strutture ricettive italiane sono attese 205 milioni di presenze, quasi 2 milioni in meno rispetto all’estate 2018ì, pari a una flessione dello 0,9% che va a sommarsi al calo di -1,7 milioni di presenze rispetto al 2018 in primavera.Continua a leggere

Triathlon - i convocati delL’Italia per la staffetta mista di Nottingham. Quartetto azzurro alla ricerca di punti per le Olimpiadi : Come da tradizione, dopo le prove individuali di Leeds, le World Triathlon Series fanno tappa a Nottingham per la staffetta mista, con la seconda prova del calendario dopo quella di apertura di Abu Dhabi. Sabato 15 giugno, alle ore 17.06 italiane sarà in gara anche l’Italia, che vorrà raccogliere punti pesanti per il ranking in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove farà il suo esordio nel programma a cinque cerchi questa ...

Tennis - ATP s-‘Hertogenbosch 2019 : la Francia cala il tris al secondo turno. AlL’Italia resta solo Andreas Seppi : La stagione sull’erba è cominciata e tra i tornei più importanti c’è sicuramente l’ATP 250 di s-‘Hertogenbosch. In Olanda oggi sono scesi in campo ben quattro azzurri, ma solo uno si è qualificato per il secondo turno. Andreas Seppi ha vinto il derby italiano contro Thomas Fabbiano, imponendosi in due combattuti set per 7-6 7-5 ed interrompendo una serie di sconfitte che durava addirittura da Febbraio. Primo match ...

Virale il post su Laura Giuliani comunista - ma l’intervista al portiere delL’Italia è fake : Gira parecchio, in queste ore, una bufala riguardante Laura Giuliani. Il portiere della nazionale femminile di calcio, infatti, in occasione di un’intervista rilasciata prima di partire con le proprie compagne di squadra per la Francia per i Mondiali, avrebbe confessato di essere comunista grazie all'influenza di suo nonno. Una storia ricca di dettagli la sua, con un legame indissolubile di mezzo e la volontà da parte di chi l’ha diffusa di ...