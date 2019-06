L' Italia perde col Brasile 0-1 | ma resta prima Agli ottavi Cina o Nigeria

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma resta prima. Agli ottavi Cina - Spagna o Nigeria. : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma passa comunque da prima del girone. Agli ottavi Cina - Spagna o Nigeria. : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

Auto - il mercato europeo a maggio è fermo. L’Italia perde l’1 - 2% e Fca l’8 - 3% : Il mercato europeo dell’Automobile torna a respirare un pochino: dopo i primi quattro mesi di flessione del 2019, infatti, a maggio ha fatto segnare volumi di vendita in linea con quelli dello scorso anno. Nell’Europa dei 28+EFTA (European Free Trade Association) sono state immatricolate 1.443.708 Auto, lo 0,04% in più. Mentre il dato cumulativo del periodo gennaio-maggio, considerati i risultati dei mesi precedenti, rimane negativo: -2% e 6,93 ...

Sondaggi politici elettorali : flessione per Lega e PD - Forza Italia perde una posizione : L'istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. Guardando le intenzioni di voto ai partiti, emerge come ci sia stato un calo da parte dei cosiddetti "big". Da segnalare, però, la perdita di una posizione da parte di Forza Italia, che si è visto superare da Fratelli d'Italia, seppure di misura. Entrambi comunque hanno incrementato i rispettivi consensi, anche se rimangono ancora troppo distanti dal podio. SWG: M5S in calo, ma ...

Ciclismo - Tokyo 2020 : il ranking olimpico aggiornato. L’Italia perde due posizioni e scende in quinta : Due posizioni perse per quanto riguarda l’Italia nel ranking olimpico di Ciclismo su strada al maschile in chiave Tokyo 2020. L’UCI infatti oggi ha aggiornato le classifiche, dopo il Giro del Delfinato: gli azzurri scendono dalla terza alla quinta piazza. Ricordiamo che il contingente massimo di uomini nella prova a Cinque Cerchi è di cinque e lo si raggiunge con le prime sei posizioni del ranking. Italiani che comunque hanno un ...

Il tennista Italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo di Stoccarda - senza mai perdere un set : Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, il torneo sull’erba di Stoccarda, in Germania, dopo aver battuto in finale il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11). In tutto il torneo Berrettini non ha perso neanche un

AlItalia - quarta proroga per l’offerta di Fs mentre la compagnia perde 700mila euro al giorno. Buio fitto sui soci mancanti : Non rassicura affatto la quarta proroga (fino al 15 luglio) concessa alle Ferrovie dello Stato per mettere a punto il salvataggio Alitalia. I sindacati sono preoccupati e perplessi di fronte all’ennesimo rinvio e sono pronti a tornare in piazza. Così per affrontare la questione il ministero dello Sviluppo li ha convocati per il prossimo 3 luglio assieme al ministero del Lavoro a quello delle Infrastrutture, alla regione Lazio e ai tre ...

Mondiali calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - calcio in faccia e perde un dente : la capitana dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

In 25 anni l'Italia perderà oltre 4 milioni di abitanti? : Il 9 giugno, ospite alla Repubblica delle Idee di Bologna, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha commentato il calo demografico del nostro Paese, dicendo che "in 25 anni l'Italia perderà la popolazione dell'Emilia-Romagna". Ma è davvero così? Abbiamo verificato. Quanti siamo oggi in Italia Secondo i dati più aggiornati dell'Istat, al 1° gennaio 2019 in Italia vivevano quasi 60 milioni e 400 mila persone, oltre 90 mila in meno rispetto ...

8 labirinti da non perdere in Italia : Labirinto della Masone, Fontanellato (Emilia Romagna)Castello di Masino, Caravino (Piemonte)Il labirinto vinicolo di Kränzelhof – Merano (Trentino Alto Adige)Giardino Monumentale di Villa Barbarigo, Valsanzibio (Veneto)Labirinto Borges, Isola di San Giorgio (Veneto)Parco di Sigurtà, Verona (Veneto)Labirinto del Castello di San Pelagio, Padova (Veneto)Villa Pisani, Stra (Veneto)Tutti, grandi e piccini, siamo affascinati dal labirinto. Sarà merito ...

Musica. I festival d'Italia da non perdere a giugno - luglio - agosto : Le vacanze si fanno sempre meno meta e sempre più esperienza: i festival musicali sono la soluzione perfetta per unire le due cose in uno short break (dal lavoro o all'interno di ferie, magri di staycation). Ecco quindi una selezione che spazia tra i generi e si estendo lungo tutto lo stivale per soddisfare da giugno a settembre, piccoli e grandi desideri di Musica. Milano, #MUSICISMYRADAR (17.05-17.07) Non esattamente un festival, ma ...

Mario Monti su Italia-Ue : "Rischiamo di perdere anche il sostegno della Bce" : “Vedendo come siamo finiti sul banco degli imputati, isolati, con una minaccia di procedura in arrivo, uno si morde le mani: abbiamo grandi potenziali, è umiliante quello che succede…”. Mentre la Commissione europea decideva di chiudere l’Italia nell’angolo della minaccia di procedura di infrazione per debito, che l’Ecofin potrebbe approvare già tra un mese, Mario Monti era a Bruxelles per un ...