huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) Non è andatapronosticato. Il numero di biglietti venduti per il2019 di Lucianoè stato inferiore rispetto alle aspettative e adrlo è lo stesso cantante con un post su Facebook. “Ilè cominciato”, scrive, “e se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, dall’altro è anche vero che l’altra sera a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione e bellezza che solo voi sapete sprigionare”. A Bari, il palco è stato spostato verso la curva per via dei pochi biglietti venduti.Nel 2017 il cantautore di Correggio è stato operato alle corde vocali, un intervento che poteva compromettere la sua presenza sui palchi: tutto è ...

MilesAw08598645 : Ligabue ammette: 'Il mio tour non sta vendendo come pensavamo' - GinlucaArnone : RT @HuffPostItalia: Ligabue ammette il flop del tour: 'Non sta andando come pensavamo' - francouna : Ligabue ammette: 'Il mio tour non sta vendendo come pensavamo' -