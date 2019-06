Liberi dalla plastica | nasce la partnership lombarda che unisce ecologia e sport

meteoweb.eu

(Di martedì 18 giugno 2019) È stata presentata al Pala Agnelli Chorus Volley Bergamo Academy, il nuovo ambizioso progetto della pallavolo bergamasca. Questi i numeri dell’associazione: 10 società fondatrici per un totale di quasi 2000 atlete supportate dalle famiglie e da uno staff di alto profilo in grado di comporre programmi di allenamento pensati per incrementare il livello delle atlete dal punto di vista tecnico ed educativo, focalizzandosi sul lavoro di squadra e sui principi cardine del rispetto, del divertimento, della disciplina e dellaività. L’obiettivo è dare alle atlete la possibilità di competere sul panorama nazionale contrastando allo stesso tempo la disgregazione delle tante realtàive territoriali e attrarre così un numero sempre maggiore diive. Non si tratta unicamente di un progetto focalizzato sullo, ma di un’iniziativa educativa che si prefigge di aiutare le atlete a ...

micccina : @giudiiiiiiiii @antonydelrey @MAKEFREEUS @pietroraffa Cara IO, si scrive infatti, dalla ignoranza più assoluta...… - bugheadshawn : RT @EveryoneLeftYou: A TUTTI I NUOVI DEL #tiziaparty Il tizia party è un hashtag che si usa per parlare di tutto, si socializza e si fa am… - eglefusinati : RT @AuroraDallaChie: È difficile uscire dalla grinfie del nemico che rende schiavi, facilissimo invece uscire dalla grazia che lascia sempr… -