L' ex presidente UEFA Platini arrestato | corruzione per l' assegnazione dei Mondiali in Qatar

(Di martedì 18 giugno 2019) Fermato dagli agenti della Polizia di Stato francese Michel, exdella(Union of European Football Associations) e leggenda del calcio mondiale, tre volte vincitore del Pallone d'Oro.è indagato dalla magistratura francese per il reato penale di. Le attività di indagine, in seguito all'apertura di un fascicolo di inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria, riguardano le procedure di attribuzione deidi calcio del 2022 al piccolo emirato arabo del. Davvero una spiacevole vicenda per l'ex asso della Juventus edal 2007 al 2016. L'inchiesta: l'accusa secondo i magistrati L'ex. dalle prime ore di questa mattina, è dinanzi ai magistrati che lo stanno interrogando per cercare di chiarire la sua posizione. Attualmentesi trova in stato di fermo presso l'ufficio anti-della polizia ...

