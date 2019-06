Le mani della camorra sul Ponte Morandi

Basket – 3×3 World Cup femminile : le azzurre in campo domani - le sensazioni della capitana Filippi : FIBA 3×3 World Cup 2019. L’inizio domani ad Amsterdam. Le azzurre in campo da mercoledì E’ al suo quinto Campionato del Mondo. Come lei solo altri due giocatori: Marco Savic e Dusan Domovic Bulut. Tutti e tre sono icone riconosciute del 3×3 mondiale. “E’ uno dei vantaggi dell’età…” minimizza scherzando Marcella Filippi, 33 anni, capitana della Nazionale 3×3 a due giorni dall’esordio ...

LIVE Germania-Danimarca 3-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Skov sigla il gol della bandiera su rigore! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Amiri ci prova due volte ma prima Iversen e poi Nelsson di testa gli dicono di no. 74′ I danesi provano a crederci grazie al proprio #10. 73′ Skov! PENALTY PERFETTO! 3-1 E DANIMARCA CHE DA’ UN SENSO ALLA SFIDA! 72′ CALCIO DI RIGORE DANIMARCA! Skov prova la punizione, deviata, poi serve Kristensen che con un cross trova un tocco di mano. 70′ Fuori uno ...

M5S spinge per salario minimo a 9 euro (meno della Germania - più che a Londra) : In Germania la soglia è 9,3 (ma gli stipendi sono più alti), in Francia quasi 10 (ma l’orario di lavoro più basso). L’Ocse: «In Italia sottopagato il 12% dei lavoratori»

Domani lutto cittadino a Positano : “Zeffirelli testimonial della Costiera Amalfitana nel mondo” : “Franco Zeffirelli è stato per anni il testimonial della Costiera Amalfitana del mondo, dei suoi profumi, dei suoi colori, dei suoi panorami, della sua genuinità tipica di questa gente che ama i rapporti umani. Zeffirelli ha impersonificato il mito della Costiera portando nei suoi 35 anni di permanenza tutto il jet set mondiale del Cinema. E’ in Costiera Amalfitana lo storico incontro con la Maria Callas, mentre Cocò Chanel gli donò ...

Domani 18 giugno 2019 - ore 11 - in diretta su Rai 2 - Relazione Annuale al Parlamento della Commissione di garanzia per gli scioperi nel 2018 : #OpenSenato 18 giugno 2019, ore 11, in diretta su Rai 2. Dalla Sala Koch di Palazzo Madama: Relazione Annuale al Parlamento sull’attività della Commissione di garanzia per gli scioperi nel 2018 alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Sanato Maria Elisabetta Alberti Casellati. View original post

Calcio - Europei Under 21 : nella seconda giornata i campioni della Germania debuttano contro la Danimarca. Serbia e Austria per avere speranze : seconda giornata degli Europei Under 21 in arrivo tra Trieste e Udine. Saranno di scena le quattro protagoniste del girone B, e cioè Serbia, Austria, Germania e Danimarca. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci riserveranno le due partite odierne. Serbia-Austria (a Trieste, ore 18:30) Si dice Serbia, si scrive Luka Jovic: è lui il grande protagonista della sua selezione, dopo che il Real Madrid l’ha prelevato dall’Eintracht ...

"Il trucco della Germania : migranti sedati e rispediti in Italia" : In sei mesi la Germania ha mandato in Italia quasi 1.200 profughi e vuole aumentare il ritmo. Ma secondo una inchiesta de La...

Angela Merkel - orrore della Germania sugli immigrati : "Picchiati - sedati e rispediti in aereo in Italia" : Immigranti storditi, sedati e sbattuti su un aereo per mandarli in Italia. Una storia di puro orrore che non arriva dall'Africa né da una qualche dittatura, ma dalla "civilissima" Germania di Angela Merkel. Lo scoop, inquietante e clamoroso, è di Repubblica, che racconta come nel silenzio generale d

Tiberio Timperi : “Per fare tv devi saper puntare sul lato bieco della vita. A me piace l’aspetto bello dell’umanità” : “Per fare veramente tv devi essere cinico, saper puntare anche sul lato bieco delle persone e della vita. A me piace invece celebrare l’aspetto bello dell’umanità“: queste le parole, una citazione, che Tiberio Timperi ha postato su Instagram e che in molti hanno interpretato come il suo modo di dire addio, con una frecciatina, a La Vita in Diretta. La prossima stagione, Timperi non sarà infatti alla conduzione del ...

Il Segreto - trame : Alvaro e Isaac quasi alle mani per colpa della Laguna : Tensione alle stelle tra Alvaro e Isaac nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, in onda a breve su Canale 5. Il Guerrero, infatti, diventerà sempre più invidioso del rapporto nato tra la Laguna ed il nuovo dottore, tanto da iniziare a litigare furiosamente per ogni pretesto. Il Segreto: la Laguna si avvicina ad Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto relative ai nuovi episodi in programma nella stagione estiva di Canale 5, si soffermano su ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la formula della manifestazione. Il regolamento e cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Stanno per cominciare gli Europei Under 21 di Calcio, per l’edizione 2019 che si terrà in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dodici squadre vi prenderanno parte, suddivise in tre gironi da quattro ciascuna, per una prima fase che durerà dal 16 al 24 giugno. Questi, in particolare, sono i raggruppamenti: GIRONE A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Polonia GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la formula della manifestazione. Il regolamento e cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Stanno per cominciare gli Europei Under 21 di Calcio, per l’edizione 2019 che si terrà in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dodici squadre vi prenderanno parte, suddivise in tre gironi da quattro ciascuna, per una prima fase che durerà dal 16 al 24 giugno. Questi, in particolare, sono i raggruppamenti: GIRONE A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Polonia GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, ...

Ondata di maltempo nel nord della Germania : vento a 110 km/h e pioggia - numerosi feriti : Una violenta Ondata di maltempo ha colpito il nord della Germania: si sono registrate forti raffiche di vento e intense precipitazioni, che hanno provocato almeno 21 feriti. Tre donne e quattro uomini sono stati feriti da un ramo mentre partecipavano ad una festa di matrimonio in una cittadina del land Meclemburgo-Pomerania. Un albero si è spezzato a causa delle forti raffiche alle porte di Berlino ed è caduto ferendo 11 persone. Secondo le ...

Migranti : tratta di esseri umani - blitz della Gdf Palermo con quattro fermi : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - I finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno fermato quattro persone, accusate di appartenere ad un’associazione per delinquere transnazionale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, alla tratta di esseri umani e a