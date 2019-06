Le malattie polmonari sono tra le maggiori cause di morte in età infantile | nuove

malattie polmonari : messa a punto una sonda grande quanto un capello per i tessuti danneggiati : E’ grande quanto un capello la sonda che sarà utile a misurare parametri chiave dei tessuti polmonari danneggiati, che puo’ arrivare li’ dove le attuali tecnologie non riescono: a svilupparla i ricercatori delle universita’ di Edimburgo e Bath, il cui studio e’ pubblicato sulla rivista Scientific reports. Si tratta di una sonda sottilissima in grado di rilevare i minuscoli cambiamenti che avvengono nei tessuti sani ...