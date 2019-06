Lavoro | Ramazza Assolavoro | ' agenzie pronte a contribuire per emersione nero'

today

(Di martedì 18 giugno 2019) Roma, 17 giu. (Labitalia) - "I lavoratori completamente inindividuati a seguito di attività ...

UdaPatrizia : RT @assolavoro: 'Negli ultimi 5 anni più di 300.000 i lavoratori che, a fronte dei controlli, sono stati coinvolti nel lavoro in nero. Ora… - UdaPatrizia : RT @assolavoro: “Quando ci definiscono ‘Caporali’ ci infuriamo. Sì, perché Assolavoro e le Agenzie per il Lavoro sono da sempre in prima li… - UdaPatrizia : RT @assolavoro: 'Sentiamo molto forte la responsabilità sociale del nostro lavoro: non trattiamo numeri, trattiamo persone. Con le proprie… -