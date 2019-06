L’autoritratto di Van Gogh fa il giro del mondo in mongolfiera: dal Messico all’Australia (Di martedì 18 giugno 2019) Un'enorme mongolfiera raffigurante il viso dell'artista Vincent Van Gogh ha fluttuato sui cieli di Melbourne a fine maggio in occasione del King Valley Baloon Festival di Milawa. Il pallone aerostatico si è ispirato a "Autoritratto con cappello di feltro grigio", realizzato dal pittore olandese nel 1887. (Di martedì 18 giugno 2019) Un'enormeraffigurante il viso dell'artista Vincent Vanha fluttuato sui cieli di Melbourne a fine maggio in occasione del King Valley Baloon Festival di Milawa. Il pallone aerostatico si è ispirato a "Autoritratto con cappello di feltro grigio", realizzato dal pittore olandese nel 1887.

Per la maggior parte degli artisti la prima fonte di ispirazione è la natura, così ricca di bellezza e carica di suggestioni da non avere rivali. Al tempo stesso amica fraterna e fonte di minacce, si è sempre prestata a molteplici letture. E fu così anche per Vincent Van Gogh, il grande pittore olandese che ha rivoluzionato l'arte del XX secolo. Così vedendo il suo volto solcare il cielo si avverte uno strano senso di pace: sembra che sia finalmente tornato a casa.



L'enorme mongolfiera raffigurante il viso dell'artista, realizzata dalla ditta Goldrush Balooning, ha sorvolato Melbourne in Australia a fine maggio. Migliaia di persone sono rimaste sbalordite guardando la testa che fluttuava sulla città. Nel 2017 la mongolfiera aveva già fatto il giro dei social per via del "Gilboa Hot Air Balloon Festival" in Israele. Nel 2018, invece, si trovava in Messico. Ora non resta che chiedersi quale sarà la sua prossima meta.