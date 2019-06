Lampedusa | Legambiente | ' grave assenza Comune a demolizioni villette abusive'

Lampedusa : fiamme centro raccolta rifiuti - Legambiente 'da mesi denunciamo irregolarità' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "In queste ore brucia il centro comunale di raccolta rifiuti di Lampedusa, dove erano stoccati in modo non corretto materassi, montagne di rifiuti vegetali, ingombranti e dove da mesi giacciono ammassati montagne di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla racc