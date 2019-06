La straordinaria invenzione di una bambina malata | commuove e stupisce il mondo

dilei

(Di martedì 18 giugno 2019) Si chiama Ella Casano, lache a soli 12 anni, ha ideato un simpatico orsacchiotto che copre e nasconde flebo, bottiglie di medicine e sacche di sangue. Ella soffre di una malattia cronica rara che la costringe, oggi e per il resto della sua vita, a sottoporsi a flebo ogni 8 settimane. Una situazione sicuramente pesante, per unadella sua età, che però non le ha impedito di trovare una soluzione che alleggerisse questo momento, per lei e per gli altri. È sua infatti l’idea di utilizzare un orsacchiotto di peluche per coprire il contenitore della flebo e nascondere quindi bottiglie di medicinali o sacche di sangue. Medi Teddy, il nome del tenero orsacchiotto, serve proprio ad alleggerire i momenti pesanti e preoccupanti di un trattamento endovenoso per curare le malattie. La stessa Ella ha ammesso di aver trovato l’attrezzatura medica particolarmente intimidatoria. Come ...

