La slitta è trainata sull' acqua in Groenlandia | la foto simbolo dello scioglimento dei

(Di martedì 18 giugno 2019) Un’immagine “più simbolica che scientifica” che testimonia in maniera ineluttabile il rapidodei ghiacciai nel Nord-Est della. Laè stata scatta il 13 giugno da Steffen Olsen, scienziato del Centro per l’Oceano e i ghiacci dell’Istituto meteorologico danese, durante una missione di recupero di attrezzature ed è diventata subito virale.@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD— Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14 giugno 2019Si vedono i cani dache corrono nell’fino alla caviglia attraversando il fiordo parzialmente sciolto di Inglefield Bredning.Nell’immagine ...

