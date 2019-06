La popolazione mondiale arriverà a 10 miliardi nel 2050

gqitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Laumana viaggia verso i 10di persone. È quanto prefigura il rapporto World Population Prospects 2019 diffuso del Dipartimento Affari Economici e Sociali (Desa) dell'Onu. Lasi aggirerà attorno alla soglia dei 10, afferma l'Onu, nel. Nei prossimi tre decenni l'aumento sarà di 2di persone per un totale, da oggi, di 9,7che fa venire il capogiro solo pensando a quale pressione vi sarà per le risorse quando già oggi se ne consumano ben oltre la capacità di rigenerazione del pianeta e dei suoi sistemi ecologici: in base ai calcoli del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che monitora la dinamica dell'ecosistema planetario e fissa l'orologio delle risorse, in poco meno di mezzo secolo il giro di boa dei consumi sostenibili ...

