La noia | oggi | ci regala la polo di Calenda

(Di martedì 18 giugno 2019)si mette il cellulare davanti e si riprende mentre dice cose. Lo fa spesso. Questa volta sceglie di apparire in pubblico indossando unadella Lacoste, e la folla insorge scandalizzata: è un insulto per tutti coloro che non hanno i soldi per permettersidi quella marca. Inoltre, aggiunge qualcuno, Salvini non indossa mai roba firmata. È vero: Salvini predilige i loghi delle forze dell’ordine, capo d’elite per eccellenza dato che le persone normali, dopo l’11 settembre, non possono acquistarne senza esibire il tesserino. Ed è una fortuna: qual è la prima cosa che una persona normale domanda a un civile che indossa e/o possiede roba militare? “Sicuro che ce lo siamo meritati, sì?” Tuttavia, per quanto ridicola e pecoreccia sia la polemica, dal punto di vista comunicativo è pertinente. Se vuoi fare il politico, devi calcolare ogni millimetro ...

