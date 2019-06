La modalità classificata di Mortal Kombat 11 arriva oggi 18 giugno | come funziona la

optimaitalia

(Di martedì 18 giugno 2019) Per alcuni,11 è già il miglior picchiaduro ad incontri dell'attuale generazione del gaming. Nonostante la sua uscita recente, e al netto dei dubbi iniziali legati al farming selvaggio, l'ultima opera di NetherRealm Studios e Warner Bros. Games è riuscita ad imporsi tra le stelle del genere di appartenenza, scontrandosi a muso duro con titoli del calibro di Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ o ancora Dead or Alive 6 e Soul Calibur VI. E lo fa con la sua solita dose di gore e violenza, espressa in Fatality fuori di testa e in un sistema di combattimento senza esclusione di colpi. Non solo, il team di sviluppo capitanato da Ed Boon continua ad aggiornare11. Non solo a colpi di nuovi lottatori tramite gli immancabili DLC, ma da- 182019 - anche con una nuovaannunciato dall'account Twitter ufficiale del gioco,infatti ...