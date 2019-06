La Michelazzo innamorata del vero Simone Coppi | la confessione su Instagram

dilei

(Di martedì 18 giugno 2019) Elianaci è ricascata, e si èdi nuovo di. Questa volta, però, di quello. Il bel Stephan Weiler sembra aver fatto perdere la testa all’ex agente di Pamela Prati che, durante una diretta su, ha confessato di essersi. Una dichiarazione che non stupisce troppo dato che, già dopo il primo incontro con il bel Mister Svizzera durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, laaveva dedicato un lungo post suall’uomo con cui ha pensato di essere stata sposata per ben dieci anni. Finalmente ti ho guardato negli occhi. Ho capito che avevo di fronte una persona spaventata e che si è trovata in questa storia senza aver fatto nulla. Ho aspettato uno tuo abbraccio per tanti anni, ma sapevo che non lo potevo fare. Così l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di essere rimasta ...

