La maggioranza sta facendo un nuovo “salva banche”

Csm - Conte : “maggioranza giudici onesta. Riforma della giustizia sarà medita bene. Ben venga collaborazione opposizioni” : “La rifoma della giustizia è una pagina che, da giurista, mi fa particolarmente soffrire. So per esperienza diretta della grandissima onestà professionale della maggioranza dei giudici, quindi leggere le cronache di questi giorni mi ferisce personalemnte, perché penso all’imbarazzo che ne derivi a quei giudici che con grande sacrifico, impegno e onestà si dedicano quotidianamente al servizio giustizia. Immaginare che un cittadino, leggendo ...

Radio Radicale - il 25% è del gruppo Lillo a cui fanno capo i discount Md. Socio di maggioranza la Lista Marco Pannella : Il governo si è diviso ma alla fine Radio Radicale ha ottenuto per quest’anno un nuovo contributo da 3 milioni di euro. I deputati M5s parlano di “una pioggia di soldi pubblici ingiustificata” a favore dell’emittente che trasmette le sedute del Parlamento e raccoglie nel suo archivio, tra il resto, le registrazioni di udienze di processi, riunioni del Csm e della Corte costituzionale. Nei mesi scorsi Vito Crimi, sottosegretario M5S con ...

Andiamo avanti con lealtà - questa è unica maggioranza possibile! Luigi Di Maio risponde a Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, risponde all'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla tenuta del governo: "questa è l’unica maggioranza possibile e che può servire meglio il Paese. Andiamo avanti con lealtà e coerenza". Ma Di Maio chiede anche di mettere fine agli attacchi ai ministri M5s e alle proposte fuori dal contratto di governo.

A Bruxelles - già a lavoro per una nuova maggioranza europeista contro i sovranisti : C'è una lettura oggettiva obbligata per interpretare il voto europeo: quella dei numeri. La maggioranza politica che dovrà "eleggere" il prossimo presidente della Commissione europea, e poi dare la fiducia a tutto il suo Esecutivo, deve fondarsi sulla certezza di raccogliere almeno 376 voti, la metà più uno dei 751 seggi dell'Europarlamento. E dalle proiezioni dei seggi, che si possono considerare ormai sostanzialmente vicine, se non identiche, ...

Liviu Dragnea - leader del partito di maggioranza in Romania - è stato condannato in appello a tre anni e mezzo di carcere per abuso d’ufficio : Liviu Dragnea, leader del partito socialdemocratico rumeno e presidente della Camera dei deputati, è stato condannato in appello a tre anni e mezzo di carcere per abuso d’ufficio. Dragnea era stato condannato nel 2018 per fatti risalenti a un periodo che

Prime proiezioni Tecnè : Lega 27 - 3% - testa a testa tra Pd e M5s | Forza Italia 9 - 5% - FdI 5 - 5% - +Europa 4 - 3% | Ue - Ppe primo partito : maggioranza con socialisti e liberali? : Secondo le Prime proiezioni di Tecnè per Mediaset il partito di Salvini è primo seguito da M5s (20,9%) e Pd (20,6%). Forza Italia al 9,5%, FdI al 5,5%, supera lo sbarramento anche +Europa

Affluenza record in Ue | Exit poll : Ppe primo partito - possibile maggioranza con socialisti e liberali | Istant poll Tecnè : Lega 26-30% - Pd 20 - 5-24 - 5% - M5s 18 - 5-22 - 5% : Popolari e socialisti rimangano la prima e la seconda forza al Parlamento europeo ma perdono seggi rispetto alle elezioni del 2014. Una possibile maggioranza potrebbe dunque vedere il Ppe alleato agli S&D e ai liberali dell'Alde, che invece guadagnano: nel 2014 ne avevano 68 e oggi 102

Metro Exodus : la "maggioranza assoluta" delle vendite è stata registrata su console. E l'Epic Games Store? : Le vendite di Metro: Exodus sono andate piuttosto bene per il publisher THQ Nordic, la casa madre di Deep Silver: il titolo ha coperto tutti costi di produzione e ha incrementato i ricavi di THQ Nordic.In un Q&A dopo l'ultimo report finanziario dell'azienda, il CEO, Lars Wingefors, ha risposto a diverse domande su Metro: Exodus.Come riporta VG247.com, Wingefors ha rivelato che le vendite fisiche del gioco sono state in linea con le ...

Cva - la maggioranza ha deciso : sarà quotata. Ma l'ultima parola spetterà alla popolazione Aosta - Approvata la risoluzione della maggioranza ... : ... ma una prova di serietà politica, di consapevolezza amministrativa". Parole che scatenano la reazione dell'opposizione. "Per due giorni e mezzo ci avete negato gli approfondimenti che chiedevamo e ...

Caso Siri - Lega : “Conte sta diventando il capo dei 5S - non è più garante della maggioranza” : Sul Caso Siri, mentre è in corso il Cdm in cui si deciderà il futuro del sottosegretario, arriva l'affondo del capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari: "Sia chiaro che non ci si comporta così. Conte doveva essere il garante della maggioranza, invece sta assumendo un'altra posizione".