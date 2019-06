huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) La rivolta di Hong Kong di queste settimane – esplosa a seguito delladel leader politico locale,Lam, di promulgare una legge volta a facilitare l’di sospetti verso la Cina - ha fatto irruzione su tutti i media occidentali, che hanno evidenziato come mai si sia verificato nella Perla d’Oriente una protesta così vigorosa e numerosa.A voler ben guardare non sono però tanto la dimensione e l’aggressività degli oppositori a rappresentare le cifre principali di questo movimento popolare. Ritengo infatti che siano ben altri gli elementi a cui prestare attenzione; ne individuo in questa sede due.A differenza della rivoluzione degli ombrelli del 2014, questa volta si ha a che fare con una protesta che non ha leader e coinvolge pervasivamente l’intero tessuto sociale di Hong Kong: l’introduzione di una legge ...

PaoloGentiloni : #HongKong Vedremo se è solo un rinvio o una decisione storica Hong Kong leader delays extradition bill indefinite… - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: La decisione di Carrie Lam sull'estradizione potrebbe favorire Trump in campagna elettorale - HuffPostItalia : La decisione di Carrie Lam sull'estradizione potrebbe favorire Trump in campagna elettorale -