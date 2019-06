La Corte dice no alle coppie gay | È legittimo il divieto alla procreazione

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Giovanna Stella A stabilirlo è la Consulta dopo le questioni sollevate dai tribunali di Pordenone e Bolzano LaCostituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere (ancora una volta) le questioni sollevate dai tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004. La legge, infatti, vietaomosessuali di accederetecniche dimedicalmente assistita. Dopo la discussione, lafa sapere che le questioni sono state dichiarate "non fondate". La, quindi, ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali invocati dai due tribunali. In poche parole, laha ribadito che ilper leomosessuali di ricorrerefecondazione assistita non viola la Costituzione italiana. La sentenza con le motivazioni sarà depositata ...

