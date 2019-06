Kate Middleton | l’omaggio a Diana e l’errore del cappotto bianco da colleggiale

La gara di stile tra Kate Middleton e Letizia Ortiz non ha una vincitrice : Competere in eleganza con Kate Middleton non è affar semplice, ma quando al suo fianco appare la regina Letizia di Spagna, la gara si fa certamente interessante. Le reali si sono incontrate in una cerimonia al Castello di Windsor, e i riflettori hanno spesso indugiato su di loro. Gli outfit scelti dalla duchessa e dalla regina sono quasi speculari: entrambe vestite di bianco, entrambe con cappellino, scarpe e pochette neri, entrambe ...

Meghan Markle - il segreto della foto del figlio Archie e la sfida con Kate Middleton : Meghan Markle e Harry hanno pubblicato una nuova foto del figlio Archie, in occasione della Festa del Papà, celebrata in Inghilterra il 16 giugno. Il piccolo, nato lo scorso 6 maggio, era stato mostrato due giorni dopo il parto. E a sorpresa i Duchi del Sussex, molto attenti alla privacy, hanno postato su Instagram un altro scatto dove si vedono gli occhioni e la testolina del neonato intento a stringere il dito del papà. L’immagine è in ...

Kate Middleton e quella schiaritura capelli che fa subito estate : La schiaritura capelli che fa subito estate, vero Kate Middleton?

Kate Middleton e William tornano a casa - la tenera reazione di Charlotte incanta : Mamma Kate Middleton e papà William tornano a casa dopo una visita nella contea di Cumbria e ad aspettarli ci sono i loro tre bambini: George, Charlotte e Louis. A intenerire i fan della...

Se (davvero) Kate Middleton fosse stata tradita (con Rose - che non porta più la fede) : Rose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonDel banchetto in onore della visita di stato del presidente Donald Trump a Buckingham Palace nulla è ...

Kate Middleton - i piedi scintillano : Le scarpe glitterate di Kate MiddletonQuesto è uno dei periodi dell'anno più impegnativi per Kate Middleton: la duchessa di Cambridge infatti, nelle ultime settimane, ha presenziato a diversi eventi più o meno ...

Kate Middleton e la vendetta contro William - : Francesca Rossi Secondo nuove indiscrezioni Kate e William avrebbero attraversato una fase complicata durante il loro fidanzamento: il duca di Cambridge avrebbe chiesto una pausa di riflessione a Kate e lei si sarebbe vendicata in modo astuto Tutte le coppie attraversano fasi altalenanti nelle loro storie d’amore, anche quelle che sembrano aver raggiunto la stabilità. Kate Middleton e il principe William non fanno eccezione. Alle ...

Kate Middleton - mamma che fa le trecce a Charlotte e le sbaglia : Le acconciature della principessa Charlotte di Cambridge

Kate Middleton senza William brilla alla cena di gala. Ma ricicla ancora il vestito : Kate Middleton ha incantato alla cena di gala nel Spring restaurant di Londra, organizzata nell’ambito della Addiction Awareness Week. La Duchessa di Cambridge si è presentata senza William all’evento, come da agenda. Anche se si sono diffuse voci su una presunta crisi tra i due dopo che il principe è stato ammaliato da Rose, la bella vicina di casa. Comunque, Kate non si è lasciata deprimere dai pettegolezzi e ha letteralmente ...

Kate Middleton torna principessa (e Charlotte non vede l'ora di andare a scuola) : Kate Middleton alla cena per Action on Addiction

Kate Middleton - William le chiese pausa di riflessione : Il principe William e Kate Middleton rappresentano ormai da anni una coppia solida e rassicurante, contrariamente all'immagine più turbolante data dal fratello minore Harry e Meghan Markle, soprattutto a causa delle numerose intemperanze di quest'ultima.I due reali sono stati fidanzati per molto tempo ma hanno conosciuto anche alti e bassi come i comuni mortali, lasciandosi per ben due volte, nel 2004 e nel 2007. In questa ultima occasione ...

Kate Middleton - l'indiscrezione choc : «William le ha chiesto una pausa di riflessione - lei lo ha punito così...» : Kate Middleton e William, amore litigarello? Il principe avrebbe chiesto alla duchessa una pausa di riflessione e lei lo ha punito in modo molto efficace. Ma andiamo con ordine. Kate Middleton fa...

Smorfie - facce buffe e sorriso contagioso : Louis di Cambridge come mamma Kate Middleton : Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019

Kate Middleton - principessa in pantaloni («per tosare le pecore») : Kate Middleton e la tosatura delle pecore