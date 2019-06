Kate incanta vestita di blu al Royal Ascot e dissipa i rumors sulla sua crisi

Letizia di Spagna osa coi pantaloni rossi e incanta. Meglio di Meghan e Kate : Letizia di Spagna è semplicemente incantevole mentre presenzia alla chiusura del seminario di giornalismo e comunicazione a Burgo de Osma. La Regina, 46 anni, difficilmente commette scivoloni di stile. E anche in questa occasione conferma la sua classe e la sua eleganza. Letizia sfoggia un outfit total red, riciclato, che aveva già indossato lo scorso marzo. Più ancora di Kate Middleton, lei sa riproporre look già visti, senza mai stancare, ...

Kate Middleton incanta al gala. Melania Trump sparisce e Meghan Markle le snobba : Kate Middleton compare a Buckingham Palace per la cena di Stato col Presidente Trump e la First Lady Melania sparisce. Dopo l’abito di Dolce & Gabbana, in stile Diana, Melania Trump opta per un semplice vestito da sera bianco di Dior con candidi guanti lunghi. Complici i capelli raccolti, la moglie del Tycoon sembra pronta per andare all’altare, manca solo il velo. La First Lady è visibilmente emozionata e sembra un po’ ...