Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati Deianira Marzano dalla sua parte

Vergognati perché fai schifo! Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati! : Queste le parole di Karina Cascella rivolte a Pamela Prati durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma oggi, a distanza di quasi due settimane, l’opinionista chiede pubblicamente scusa alla showgirl con un lungo post su Instagram. Nota per le sue critiche aspre e per i commenti da donna che non ha affatto peli sulla lingua, la Cascella ammette di aver esagerato questa volta. Nella serata del 29 maggio, ospite nel ...

Karina Cascella si scusa con Pamela Prati : 'Devo fare un passo indietro' (FOTO) : Continua la questione inerente Pamela Prati e tutto lo scandalo generato dalla scoperta delle sue finte nozze con Mark Caltagirone. Dall'esplosione di tale bomba sono passate molte settimane e molteplici sono state le versioni dei fatti emerse fino ad ora. Pamela Prati si è sempre dichiarata innocente. La showgirl ha ammesso di essere stata plagiata dalle sue due ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Queste ultime due, invece, hanno ...

Karina Cascella/ Ripensa a Uomini e donne : 'Avevo sofferto molto - odiavo la vita...' : Karina Cascella Ripensa a Uomini e donne e rivela di non aver passato un momento facile: 'Avevo sofferto molto, odiavo la vita...'

Karina Cascella - il messaggio alla figlia : "Da domani vivremo con Max" : E' con un lungo post su Instagram e una loro foto che le ritrae in spiaggia insieme che Karina Cascella, l'opinionista per eccellenza dei programmi di Barbara D'Urso, ha deciso di comunicare per mezzo social - o alla figlia - che da oggi non vivranno più da sole in casa.La storia d'amore tra Karina Cascella e Max Colombo, l'uomo col quale l'opinionista ad oggi sogna di costruire una famiglia tutta sua, è infatti arrivata ad evolversi a tal ...

Non è la D'Urso - Karina Cascella e l'appello a Chi l'ha visto : 'La Prati vi sta truffando' : Nella puntata di ieri del programma Libe-Non è la D'Urso è stato affrontato ancora una volta il caso Prati-Caltagirone, con gli sugli ultimi risvolti che riserva questa vicenda. Tra gli ospiti presenti in studio, c'era anche Karina Cascella che ha attaccato duramente la trasmissione di Chi l'ha visto per aver ospitato Pamela Prati a proposito di truffe online. Secondo l'opinionista partenopea il programma di Rai 3 avrebbe sbagliato a invitare ...

Io me ne frego delle critiche! Karina Cascella sbotta sui social : Karina Cascella, nel suo ultimo post su Instagram, si è rivolta ai detrattori: l'opinionista ha affermato che le critiche sul suo aspetto fisico le si scivolano addosso e ha invitato tutte le donne a fare lo stesso. Karina ha dato vita ad uno sfogo contro tutti coloro che la criticano per il suo aspetto fisico, ammettendo di non curarsi delle parole dei dettratori ed invitando le altre donne a seguire il suo esempio : "'E quanto sei alta', ...

