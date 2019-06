Juventus | tre possibili promesse a Sarri | fra queste l' arrivo di un grande centrocampista

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Ufficializzato Maurizio, laè al lavoro per allestire una rosa funzionale al gioco offensivo del tecnico toscano. Sarebbero ben tre lefatte dai bianconeri al toscano, per soddisfare al massimo le sue richieste. Su tutti spicca la possibile e probabile cessione del terzino portoghese Joao Cancelo. Quest'ultimo risulterebbe non funzionale al gioco del tecnico toscano, che gradisce dei terzini (in particolar modo il terzino destro) che sappiano soprattutto difendere. Basti ricordare Hysaj, terzino al Napoli, e Azpilicueta, che ricopriva lo stesso ruolo dell'albanese, ma al Chelsea. In questo senso, il difensore del Napoli potrebbe essere la soluzione in caso di cessione di Joao Cancelo (interessa al Manchester City), ma non solo: piace anche Trippier del Tottenham, valutato circa 30 milioni di euro dalla società inglese. Lapoi avrebbe fatto ulteriori due ...

