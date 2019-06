Juventus | Raiola vorrebbe portare due suoi giocatori | De Ligt e Pogba

Mercato Juventus - blitz di Nedved da Raiola : possibile doppio colpo : Mercato Juventus – Si muove Pavel Nedved: il vicepresidente della Juventus ha compiuto ieri un blitz a Montecarlo per incontrare Mino Raiola. Lo riferisce ‘TuttoSport’ secondo cui la società bianconera ha giocato la carta degli ottimi rapporti tra i due (Raiola è stato il procuratore di Nedved) per capire le possibilità di chiudere due operazioni. Leggi anche: Sarri Juventus, […] More

Mercato Juventus – Che la Juventus sia particolarmente vigile sui giovani talenti italiani è assodato. E tra questi nomi c'è anche quello di Luca Pellegrini, da tempo tenuto sott'occhio dagli scout del club campione d'Italia. Il terzino sinistro della Roma, che ha concluso la stagione in prestito al Cagliari ed è attualmente impegnato con la nazionale under 20 al mondiale

POGBA ALLA Juventus?/ Paratici al lavoro - contatti con Raiola : ecco l'alternativa : Paul POGBA ALLA JUVENTUS? Paratici al lavoro per il grande ritorno, il francese è sul taccuino anche del Real Madrid: spunta l'alternativa.

Mercato Juventus – Nelle ultime settimane sembrava tutto andare in un'unica direzione, ma le cose non stanno del tutto così. Sembrava mancare solo la firma per il passaggio di Matthijs de Ligt dall'Ajax al Barcellona, ora le cose sembrano diverse. Dopo de Jong, anche l'altro gioiello dei lanceri sembrava diretto verso la città catalana, ma

Pogba Juventus – La Juventus è alla ricerca di un nuovo top-player, a centrocampo, per poter alzare ancora ulteriormente l'asticella che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo si era impennata. Il sogno si chiama Paul Pogba. Il giocatore del Manchester United, infatti, sarebbe molto felice di tornare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, potrebbe fare tentativi importanti per

Ci attendiamo un grande mercato da parte della Juventus. Ma prima di tutto sarà importante il bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. L'acquisto di Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi pesare dal punto di vista finanziario, in quanto è un investimento che dovrebbe portare dei benefici economici non nell'immediato ma alla lunga. Questa perdita potrebbe

POGBA JUVENTUS – La Juventus è da sempre, negli ultimi anni,molto attiva sul calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, il grande colpo di Andrea Agnelli potrebbe essere quello del francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, è pronto a lasciare a giugno la Premier League per tornare a giocare in serie A e potrebbe farlo con la maglia della "sua" Juventus.