Juventus | Dybala possibile contropartita tecnica per il ritorno di Pogba

(Di martedì 18 giugno 2019) Arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri, per la dirigenza bianconera è tempo di pensare a mercato. Definiti alcuni acquisti (Ramsey dall'Arsenal, Demiral dal Sassuolo e Romero dal Genoa), i bianconeri dovranno considerare delle cessioni importanti anche per motivi di Fair Play Finanziario: l'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio alcuni giocatori potrebbero essere inseriti come possibili contropartite tecniche per arrivare ad alcuni calciatori graditi al nuovo tecnico bianconero: come scrive il noto sito ilbianconero.com, laè interessata al mediano francese del Manchester United Paul, in uscita dalla società inglese. Quest'ultimo vuole infatti lasciare l'Inghilterra, a maggior ragione perché la squadra guidata da Solskjaer la prossima stagione non giocherà la ...

