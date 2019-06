Juventus | annunciato il nuovo colpo | “Trovato l’accordo con la Juve”

Tuttosport - il nuovo allenatore della Juventus sarà annunciato fra mercoledì e giovedì : Settimana importante per la Juventus , che dovrebbe annunciare il nuovo tecnico bianconero. Nonostante questo, la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei giocatori ideali per rilanciare le ambizioni bianconere in Serie A ed in Champions League. sarà necessario però tener conto del bilancio, che dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, questo potrebbe significare delle cessioni pesanti. Gli arrivi ...

Sarri Juventus - annunciato l’addio al Chelsea : “Doveva rimanere” : Sarri Juventus – Il nome del futuro allenatore bianconero non è ancora saltato fuori. Per molti è già fatta con Sarri , ma il fantasma di Guardiola resta sullo sfondo. Emerson Palmieri però ha praticamente ‘spoilerato’ l’addio di Maurizio Sarri al Chelsea durante la conferenza stampa con la Nazionale. Il tecnico è ormai sempre più vicino alla Juventus ed Emerson l’ha […] More

Juventus : per Money - Guardiola potrebbe essere annunciato tra il 3 e il 5 giugno (rumors) : La Juventus è ancora alle prese con il rebus allenatore. Le voci intorno alla panchina dei Campioni d'Italia ormai si dividono in due fazioni: c'è chi vede Maurizio Sarri come candidato numero uno per il dopo Massimiliano Allegri e chi invece vede Pep Guardiola come nuovo tecnico bianconero. Al momento ovviamente non ci sono certezze e non resta che attendere gli sviluppi che potrebbero arrivare la prossima settimana. Secondo il sito Money.it ...