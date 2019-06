Italia-Germania cresce la tensione sui migranti | Bordonali | ' Pronti a chiudere aeroporti'

I 4 motivi per cui lo spread Italia-Germania può scendere sotto 250 : Nonostante l’approvazione alla Camera di una mozione sui mini-BoT e le recenti dichiarazioni euroscettiche di alcuni esponenti governativi da tre settimane i BTp vengono acquistati con netto calo dei rendimenti. Come mai?...

Beach volley Campionato Europeo U18 Baden. Germania e Russia trionfano ma c’è un pizzico di Italia sul podio : Germania tra gli uomini e Russia, come da pronostico, tra le donne. Si chiude così l’Europeo under 18 di Baden che ha visto le due coppie azzurre chiudere al nono posto. In campo femminile hanno dovuto soffrire più del previsto le russe Bocharova/Gubina per conquistare il titolo nella finale contro le spagnole Moreno/Vergara battute 2-1 (18-21, 21-14, 16-14) in rimonta. Terzo gradino del podio per le ceche Svozilova/Tezzele che hanno sconfitto ...

MIGRANTI DALLA GERMANIA ALL'Italia/ Le colpe di "Dublino" e quelle del governo : MIGRANTI DALLA GERMANIA ALL'ITALIA. "Si sapeva. Lo scoop di Repubblica più che altro evidenzia il modus operandi non certo lineare delle autorità tedesche"

Accadde oggi - 17 giugno 1970 : la partita del secolo - Italia-Germania 4-3 [VIDEO] : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 17 giugno 1970, quando l’Italia fu protagonista insieme alla Germania di quella che è passata alla storia come la partita del secolo. Allo stadio Azteca di Città del Messico, le due squadre regalarono uno spettacolo unico ai 107.412 spettatori della semifinale dei Mondiali. Il Brasile attendeva di conoscere la propria avversaria in ...

Migranti - l'inchiesta di Repubblica : 'Sedati e legati in Germania e trasferiti in Italia' : Nelle ultime ore sta facendo discutere una rivelazione impressionante fatta dal noto quotidiano La Repubblica, una inchiesta sul trattamento decisamente 'poco umano' che è stato riservato a dei Migranti e/o profughi trasferiti dalla Germania all'Italia. Come riporta un articolo pubblicato sul sito web della popolare agenzia di stampa nazionale ANSA, i trasferimenti di Migranti dalla Germania all'Italia via aereo sarebbero regolari e la stessa ...

"Il trucco della Germania : migranti sedati e rispediti in Italia" : In sei mesi la Germania ha mandato in Italia quasi 1.200 profughi e vuole aumentare il ritmo. Ma secondo una inchiesta de La...

Angela Merkel - orrore della Germania sugli immigrati : "Picchiati - sedati e rispediti in aereo in Italia" : Immigranti storditi, sedati e sbattuti su un aereo per mandarli in Italia. Una storia di puro orrore che non arriva dall'Africa né da una qualche dittatura, ma dalla "civilissima" Germania di Angela Merkel. Lo scoop, inquietante e clamoroso, è di Repubblica, che racconta come nel silenzio generale d

Immigrazione : la Germania ha riportato in Italia quasi 1200 profughi 'dublinanti' : La Germania, negli ultimi mesi, ha portato in Italia circa 1.200 dublinanti. Mentre il ministro Matteo Salvini ribadisce a gran voce, ogni giorno, che i porti Italiani sono chiusi, in realtà i nostri aeroporti non lo sono per nulla. Un reportage di Repubblica, firmato dalla giornalista Tonia Mastrobuoni, rivela che secondo i dati del Ministero dell'Interno tedesco (di cui è titolare Horst Seehofer) le richieste di trasferire profughi richiedenti ...

Calcio femminile - Tabellone Mondiali 2019 : Italia - l’importanza di vincere il girone per evitare Germania - Francia e Norvegia : C’è entusiasmo e grande eccitazione dopo il secondo successo della Nazionale Italiana di Calcio femminile. La azzurre, vittoriose a Reims (Francia) nell’incontro del gruppo C dei Mondiali 2019, hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale, con un turno d’anticipo. Le nostre portacolori sono infatti in vetta al raggruppamento, con due centri (6 punti), avendo realizzato 7 reti e subito solo una marcatura. Pertanto il ...

Patrimoniale Italia : Cottarelli “facciamo i furbi come Francia e Germania” : Patrimoniale Italia: Cottarelli “facciamo i furbi come Francia e Germania” È un Carlo Cottarelli senza filtri, quello che si presenta per un’intervista su “La Verità”. Si parla dell’attuale situazione economica Italiana e dell’estenuante braccio di ferro tra Roma e Bruxelles. Il tema centrale è la procedura d’infrazione: una possibilità che si fa sempre più concreta, considerando la scelta ...

Intelligenza artificiale - la Germania investe 10 volte più dell'Italia : Entro il 2020 Berlino investirà 600 milioni di euro per l’introduzione dell’Intelligenza artificiale nei processi produttivi. L’Italia - scrive il Sole24Ore - si sta affacciando solo adesso al tema e prevede di investire 70 milioni di euro nei prossimi due anni. Un decimo degli investimenti pubblici della Germania.Sono i dati che emergono dallo studio “Ricerca, sviluppo e innovazione: Italia e Germania a ...

Imprese - indice manifatturiero Italia sale a 49 - 7 punti a maggio : sopra le previsioni degli analisti. Germania a 44 - 3 : A maggio l’indice dei direttori acquisti (Pmi) che monitora l’attività manifatturiera è risalito a sorpresa in Italia a 49,7 punti dai 49,1 del mese prima, pur restando sotto la soglia di 50 che che fa da spartiacque tra l’espansione e la contrazione. Le previsioni degli analisti indicavano un calo ulteriore a 48,5. Male invece la Germania, dove l’indice Pmi manifatturiero è stabile a 44,3 continuando a segnalare contrazione dell’attività. Il ...

Pentathlon - Europei junior 2019 : l’Italia chiude al quinto posto nella staffetta mista vinta dalla Germania : Hanno preso il via ufficialmente i campionati Europei junior 2019 di Pentathlon moderno di Dronkow in Polonia. La prima prova in programma è stata la staffetta mista che ha visto il successo della Germania con la coppia composta da Rebecca Langrehr e Pete Uibel con 1408 punti totali. Al secondo posto la Bielorussia con Katharina Sukora e Mikita Harnastaeu con 1393, mentre la medaglia di bronzo è andata alla Gran Bretagna con Georgina Hannam e ...

Golf – Germania Girls Open : splendida doppietta Italiana - Emilie Paltrinieri vince davanti a Benedetta Moresco : Dominio azzurro in Germania, con due atlete italiane ai primi due posti del torneo Emilie Alba Paltrinieri ha vinto con 209 (68 71 70 -11) colpi il German Girls Open disputato sul Golf Club St. Leon-Rot nella città tedesca da cui il circolo prende nome. Una vittoria di prestigio che suggella il lancio ufficiale del Progetto “Golf è Donna” per la crescita del numero delle giocatrici in Italia nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 e ...