Italia-Brasile | rigore assurdo concesso alle verdeoro | nemmeno il Var salva il direttore

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) La formazione sudamericana trova il gol del vantaggio grazie ad un enorme regalo dell’arbitro, che assegna un calcio diinesistente Un, un fallo inesistente che permette aldi passare in vantaggio contro l’. Una spallata innocua, come tante ce ne sono nel corso di una partita, viene considerata fallosa dall’arbitro, che indica il dischetto senza remore. Dagli undici metri Marta non sbaglia, spiazzando Giuliani per l’1-0 a favore del. Con questo risultato le azzurre restano comunque prime nel girone, ma che regalo per le… And that’s how Brazil will be winning tonight! Penalty awarded for them.#BRAITA pic.twitter.com/0RrDZzN8Wp — Sir Bobo (@mrboboskie) 18 giugno 2019 L'articoloil Varildi gara VIDEO sembra essere ...

francescacheeks : L’arbitro di Italia - Brasile ?????????? MA CHE STAI A FAAAAA’ - SkySport : ???? Sorelle d'Italia, anzi 'Figlie d'Italia' ?? In questo video insieme alle loro mamme ?? #Italia-#Brasile ?? Martedì… - acmilan : ???? v ???? ? A case of divided loyalty tonight for Rossoneri fans as Thaisa takes on her teammates in the Italy camp.… -