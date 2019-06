Italia-Brasile | gli highlights del match – VIDEO

Mondiale Femminile - Italia-Brasile 0-1 live : verdeoro in vantaggio con un rigore inesistente! : Mondiale Femminile – Terza ed ultima giornata del girone per l’Italia, che con due vittorie su due si ritrova già agli ottavi di finale, ma contro il Brasile ci si gioca il primo posto. Le azzurre stanno entusiasmando, la vittoria al fotofinish all’esordio contro l’Australia e la ‘manita’ alla Giamaica hanno avvicinato molto gli italiani alle ragazze del Ct Bertolini. La Nazionale verdeoro è tra le ...

Italia-Brasile 0-1 Diretta Marta su rigore. Thrilling classifica - Italia ancora prima : Appuntamento alle ore 21 a Valenciennes in uno Stade du Hainaut gremito. La tensione come le attenzioni sono tante. Azzurre e brasiliane condividono lo stesso albergo. Spazi in comune ma orari di...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - gol di Marta su rigore. Le azzurre soffrono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Altro calcio di punizione guadagnato dall’Italia. Finita intanto Australia-Giamaica. 4-1 per le Aussie. 92′ Ancora due minuti di sofferenza. FORZA RAGAZZE! 91′ Bonansea prende un ottimo fallo sulla trequarti. 90′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO! Forza ragazze! Dobbiamo resistere! Con questo risultato l’Italia è ancora prima nel girone. 87′ Altra palla ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - Marta trasforma il rigore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia in confusione ora. Bertolini cerca di dare una scossa alle sue ragazze dalla panchina. 85′ Bergamaschi arriva in spaccata e non riesce ad imprimere forza al suo tiro. Blocca facilmente Barbara. 83′ Ultimo cambio nel Brasile. Esce Marta ed entra Luana. Arriva il 4-1 dell’Australia sulla Giamaica. In questo momento le Aussie sorpassano il Brasile al secondo ...

Italia-Brasile - rigore assurdo concesso alle verdeoro : nemmeno il Var salva il direttore di gara [VIDEO] : La formazione sudamericana trova il gol del vantaggio grazie ad un enorme regalo dell’arbitro, che assegna un calcio di rigore inesistente Un rigore assurdo, un fallo inesistente che permette al Brasile di passare in vantaggio contro l’Italia. Una spallata innocua, come tante ce ne sono nel corso di una partita, viene considerata fallosa dall’arbitro, che indica il dischetto senza remore. Dagli undici metri Marta non ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 - Beatriz sfiora il vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Esce Leticia Santos ed entra Poliana. Adesso le azzurre non devono crollare. Con questo risultato siamo comunque prime per la differenza reti. 74′ GOL DI MARTA! Brasile in vantaggio su calcio di rigore. Perfetta l’esecuzione della numero 10 del Brasile che spiazza Laura Giuliani. 73′ Marta contro Giuliani! 71′ calcio DI RIGORE PER IL BRASILE! L’arbitro ...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-0 - traversa di Andressinha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ traversa DI Andressinha! Destro a giro sopra la barriera e pallone che sbatte sulla traversa. 50′ calcio di punizione pericoloso dal limite per il Brasile. Occasione davvero importante per il Brasile. Importante gol della Giamaica contro l’Australia. 2-1 per le Aussie. 46′ Deviazione di Bonansea sul primo palo, ma Barbara in uscita anticipa Galli. SI ...

