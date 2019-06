Italia-Brasile 0-1 | k o indolore  Le azzurre agli ottavi  da prime nel girone

Mondiali 2019 : Italia battuta dal Brasile - ma prima nel girone : L’Italia perde, ma l’Italia vince. Il Brasile ha battuto le azzurre nella terza partita del girone C per 1 a 0 con gol su rigore realizzato da Marta. La nazionale Italiana però, grazie anche alla vittoria dell’Australia sulla Giamaiaca mantiene il primo posto nel girone a parti punti con le verdeoro e le matildas. Andrà a giocare a Montpellier il suo ottavo di finale con la Nigeria oppure con Cile o Thailandia. LEGGI ...

Diretta/ Italia Brasile - risultato 0-1 - streaming Rai 1 : Marta su rigore! : Diretta Italia Brasile risultato e streaming video Rai 1 campionato mondiale di calcio femminile 2019: cronaca live della partita del gruppo C.

Mondiali calcio femminile - Italia sconfitta dal Brasile ma prima nel girone : ora aspetta l’avversaria agli ottavi di finale : L’Italia del calcio femminile perde l’ultima sfida del girone di qualificazione ai Mondiali di Francia, ma si qualifica agli ottavi di finale da prima classificata. Le azzurre sono state sconfitte 1-0 dal Brasile per effetto di un rigore trasformato dalla goleadora Marta, la numero 10 verdeoro, che ha trasformato – col mancino, a incrociare, spiazzando la portiera Italiana Giuliani – un penalty concesso con parecchia ...

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma resta prima. Agli ottavi Cina - Spagna o Nigeria. : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

Pic indolor Italia - sconfitta che non brucia : il Brasile vince ma le azzurre chiudono al comando : Le verdeoro si impongono grazie ad un rigore inesistente di Marta, l’Italia però può festeggiare chiudendo al comando il Gruppo C Una sconfitta che non fa male, un ko di misura contro il Brasile che permette comunque all’Italia di chiudere al comando il Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile. AFP/LaPresse La differenza reti premia le azzurre, prime davanti all’Australia e appunto alle verdeoro, che staccando comunque ...

Mondiale femminile – Italia-Brasile 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Giuliani e Bonansea le migliori delle azzurre [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Mondiale Femminile - Italia-Brasile 0-1 : azzurre sconfitte - ma prime nel girone C [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Live Italia-Brasile 0-1 : prime nonostante il ko : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

L'Italia perde col Brasile 0-1 - ma passa comunque da prima del girone. Agli ottavi Cina - Spagna o Nigeria. : L'Italia perde la sfida contro il Brasile, ultimo appuntamento del girone. Decide il rigore di Marta segnato al 74' e concesso per un contatto molto dubbio tra la Linari e Debinha. Le azzurre...

LIVE Italia-Brasile calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Azzurre sconfitte ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta su un calcio di rigore molto dubbio. E’ una sconfitta indolore comunque per le Azzurre, che centrano uno storico traguardo, chiudendo al primo posto nel ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : pagelle Italia-Brasile 0-1. Le azzurre calano alla distanza : Arriva purtroppo la sconfitta, in una partita giocata bene per metà, per l’Italia nei Mondiali di Calcio femminile 2019. Le azzurre soffrono alla distanza contro un avversario di livello come il Brasile ed escono battute per 1-0. Risultato che però non lascia l’amaro in bocca a Gama e compagne: arriva infatti la prima piazza nel girone. Andiamo a scoprire le pagelle delle azzurre. Italia Giuliani, voto 6,5: un Mondiale davvero ...

Mondiali femminili - Italia-Brasile finisce 0-1 : decide Marta su rigore : Le verdeoro obbligate a vincere passano solo grazie a un penalty. Le azzurre si qualificano agli ottavi da prime nel girone

Mondiali femminili - Brasile-Italia 1-0 : 22.53 Arriva la prima sconfitta ai Mondiali femminili per l'Italia, che cede 1-0 al Brasile nella 3a partita del girone C a Valenciennes. Sconfitta indolore,perché le azzurre di Milena Bertolini passano agli ottavi come prime del girone, anche in virtù del 4-1 dell'Australia alla Giamaica nell'altra partita. Bonansea al tiro al 5', Barbara devia. Poi miracolo del portiere Giuliani su tacco di Dabinha. Sul corner successivo scheggiata la ...

Italia-Brasile - gli highlights del match – VIDEO : Italia-Brasile, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Brasile| E’ terminata l’ultima partita della fase a gironi del Mondiale femminile tra Italia e Brasile. Le azzurre sono agli ottavi di finale. Ecco come è andata a finire la partita. Gli highlights di Italia-Brasile L'articolo Italia-Brasile, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.