Istat | in povertà assoluta 5 milioni di italiani

(Di martedì 18 giugno 2019) Stefano Damiano Secondo i dati dell'Istituto di statistica si tratta di circa 1,8di famiglie di cui il 10% al Sud Cinquedisi trovano in stato di. Lo rivela l'nel report sul 2018 che evidenzia che sono oltre 1,8le famiglie che si trovano in stato di incidenza, con un'incidenza pari al 7% e che coinvolge l'8,4% degli. Secondo l'Istituto di statistica l'anno scorso si è arrestata "dopo tre anni la crescita del numero e della quota di famiglie in" anche se si resta ai "livelli massimi dal 2005". Analizzando i numeri le famiglie in condizioni direlativa sono circa 3(11,8%) coinvolgendo quasi 9di persone (15% della popolazione). Per quanto riguarda la condizione dila maggiore incidenza si registra nel Mezzogiorno dove tocca il 9,6% al Sud e il 10,8% ...

