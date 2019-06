Istat | “1 | 8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui in povertà assoluta” Nessun

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Sono più di 1,8leitaliane in condizioni diassoluta, un’incidenza pari al 7,0%, per un numero complessivo di 5di(8,4% del totale). Lo dicono i dati pubblicati dall’che spiegano però come, pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005, la crescita del numero di nuclei familiari in stato diassoluta si sia arrestata. Se si allargano le maglie, inoltre, l’istituto di statistica rileva che lein condizioni direlativa nel 2018 sono poco più di 3(11,8%), per un totale di quasi 9di persone (15,0% del totale). Nel suo report, l’non rileva variazioni significative rispetto al 2017, nonostante sia stata ravvisata una diminuzione della spesa complessiva dellein termini reali. Questo si deve soprattutto al fatto che soltanto lecon minore capacità di spesa, e ...

francescoseghez : La povertà assoluta non è stata abolita nel 2018, è stabile al 7% delle famiglie (8,4% degli individui) ma cresce p… - Linkiesta : In un Paese in cui più di 17 milioni di italiani sono a rischio povertà ed esclusione sociale, inclusi quelli che u… - istat_it : Nel 2018 la povertà assoluta è stabile, coinvolge oltre 1,8 milioni di famiglie (il 7%) e 5 milioni di individui (… -