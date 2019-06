Irama | prima foto social con Victoria Stella Doritou

La provocazione di Irama in Arrogante - nuovo singolo prima del tour estivo (audio e testo) : Arriva la nuova provocazione di Irama in Arrogante, nuovo singolo prima del tour estivo che partirà prossimamente e con il quale sosterrà ancora l'album Giovani per sempre, che ha rilasciato in una nuova versione dopo la partecipazione alla Festival di Sanremo con il singolo La ragazza con il cuore di latta. Il brano arriva proprio dopo il singolo sanremese, che ha dedicato a una delle attuali concorrenti del Grande Fratello - Martina Nasoni ...