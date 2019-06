Io e Te | La vita in diretta | gli ascolti di Diaco e Convertini-Marzoli

Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019 : ottimo il debutto de La vita in Diretta Estate : Ascolti TV lunedì 17 giugno 2019: Appuntamento al parco batte lo speciale su Vasco Rossi Ieri sera, lunedì 17 giugno, gli Ascolti Tv hanno premiato il film su Rai 1 Appuntamento al parco. A sintonizzarsi sul primo canale Rai, difatti, sono stati quasi 3milioni di persone (2.974.000 di telespettatori), registrando uno share pari al 14,6%. […] L'articolo Ascolti Tv lunedì 17 giugno 2019: ottimo il debutto de La Vita in Diretta Estate ...

La vita in Diretta Estate - Beppe Convertini e Lisa Marzoli : il lavoro da fare è tanto... : ...

La vita in Diretta Estate : disastro (annunciato) per Beppe Convertini : Beppe Convertini - La Vita in Diretta Estate A La Vita in Diretta Estate serviva finalmente un conduttore garbato, possibilmente simpatico (dopo mesi passati con Tiberio Timperi, ci voleva) e soprattutto capace, che non desse la sensazione di ritrovarsi lì in studio per caso. Evidentemente non l’hanno trovato, dal momento che la scelta è ricaduta su Beppe Convertini. L’attore, “puro sangue di Martina Franca” (così è ...

La vita in Diretta Estate : la prima puntata in diretta : [live_placement] La Vita in diretta Estate è un programma di infotainment condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, in onda su Rai 1, ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì.La Vita in diretta Estate: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaLa Vita in diretta Estate: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 17 giugno 2019 16:40.

Francesca Fialdini in lacrime nell’ultima puntata de La vita in diretta : Francesca Fialdini in lacrime nell’ultima puntata de La vita in diretta. La conduttrice si è commossa nel giorno dell’addio che potrebbe essere definitivo, allo storico programma di Rai 1. “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra ha detto la conduttrice. Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però ha aggiunto – siamo ...

Lisa Marzoli parla del suo futuro dopo La vita in diretta Estate : La vita in diretta, al via l’edizione estiva. Lisa Marzoli: “Non so se tornerò al TG2” Andrà in onda oggi, lunedì 17 giugno 2019, la prima puntata de La vita in diretta Estate, quest’anno condotta da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. E proprio la giornalista del TG2, prima del suo debutto alla guida del rotocalco pomeridiano della prima rete, ha rilasciato un’intervista a TvBlog, con la quale ha svelato di non sapere ...

Beppe Convertini - La vita in diretta : “Mi hanno sbattuto tante porte” : La vita in diretta Estate, parla Beppe Convertini: “Mi hanno chiuso in faccia tante porte” Partirà alle 16.50 di oggi, lunedì 17 giugno 2019, la nuova edizione de La vita in diretta Estate, con Beppe Convertini e Lisa Marzoli conduttori. Una coppia inedita per il pomeriggio di Rai1, già presentata, ultimamente, in diversi programmi della prima rete: i due padroni di casa della versione estiva de La vita in diretta sono stati infatti ...

Mica siamo morti! Tiberio Timperi e le lacrime di Francesca Fialdini a La vita in diretta : Francesca Fialdini in lacrime nell’ultima puntata de La Vita in diretta. La conduttrice si è commossa nel giorno dell’addio – che potrebbe essere definitivo – allo storico programma di Rai 1. “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra – ha detto la conduttrice – Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza.-- Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però – ha aggiunto – siamo ...

Lisa Marzoli - chi è?/ Il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra - La vita in Diretta Estate - : Chi è Lisa Marzoli? Conduce La Vita in Diretta Estate su Rai1, a partire da oggi, lunedì 17 giugno 2019. Vita privata: il marito Francesco Borrelli e la figlia Ginevra

Beppe Convertini - Chi è?/ Rocco Casalino smentisce raccomdazioni - La vita in Diretta Estate - : Chi è Beppe Convertini? Conduce La Vita in Diretta Estate insieme a Lisa Marzoli su Rai1, a partire da oggi 17 giugno 2019. Non sono mancate le polemiche

La vita in diretta - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini masticano amaro : share - la strana scelta della Rai : Un caso strano, quello de La vita in diretta, il programma di Rai 1 la cui stagione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini è appena terminata. Già, perché si fa un gran parlare dei prossimi conduttori, poiché Timperi e Fialdini con assoluta probabilità non verranno confermati: quasi sicura

Focus ascolti TvBlog : La vita in diretta - una stagione in crescita ed un futuro da scrivere : Mentre si parla di chi sarà al timone della prossima edizione della vita in diretta, con un derby fra i giornalisti Milo Infante ed Alberto Matano su chi vada ad affiancare Lorella Cuccarini (salvo sorprese dell'ultimo minuto) e mentre fra poche ore partirà la versione estiva di questo programma condotto da Lisa Marzoli con l'amorevole partecipazione di Beppe Convertini, è tempo di bilanci per l'edizione 2018-2018 del contenitore che fu di ...