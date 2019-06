Io e Amanda siamo stati danneggiati dai magistrati | dice Raffaele Sollecito

agi

(Di martedì 18 giugno 2019) È tornato a parlare di "danno fatto daiitaliani", ripercorrendo la vicenda che per anni lo ha visto imputato, e poi scagionato definitivamente, conKnox, per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nella notte tra il primo e il 2 novembre 2007. "Dopo 4 anni di carcere nessuno mi ha riabilitato - ha detto, intervistato a 'Porta a porta' (la puntata andrà in onda domani) - non sonogarantiti i miei diritti". Sulla notte dell'omicidio, ha aggiunto, "io ho detto la verità, non potevo immaginare ciò che sarebbe successo dopo. Io ho visto soltanto una porta chiusa a chiave". Quanto ade alle sue dichiarazioni dell'epoca,non ha dubbi: "Le sono state estorte senza garantire i suoi diritti".

