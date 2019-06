Investito al posto di blocco | morto carabiniere Il killer era al volante ubriaco ed era

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Paola Fucilieri L'uomo alla guida si costituisce: ha precedenti per lesioni e omissione di soccorso Milano - Avrebbe compiuto oggi 42 anni, ma anziché festeggiarlo l'Arma dei carabinieri è costretta a piangerlo. L'appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno (Bergamo) Emanuele Anzini infatti èsul colpo poco prima delle 3 dell'altra notte in Val Brembana, a Terno d'Isola, dopo essere stato travolto da un'auto che non si è fermata all'alt di undi controllo lungo la Provinciale che da Terno conduce a Sotto il Monte. Sulsono arrivate immediatamente due ambulanze della Padana Emergenze e un'auto medica con a bordo gli uomini del 118 di Bergamo, ma per il militare non c'era più nulla da fare. Alla guida dell'Audi A3 che ha ucciso Anzini - e dopo ne ha trascinato il cadavere per oltre 50 metri prima di fuggire - c'era un 34enne residente a Sotto il Monte, Matteo ...

