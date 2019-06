Indonesia | affonda traghetto al largo di Giava | almeno 15 morti

Giacarta affonda : il governo Indonesiano cerca una nuova capitale : Nelle scorse settimane il governo indonesiano, per voce del ministro della Pianificazione dello Sviluppo Nazionale Bambang Brodjonegoro, ha annunciato la volontà di spostare la capitale del paese da Giacarta, sull’isola di Java, a una città ancora da stabilirsi. La ragione principale è il drammatico sprofondamento cui la metropoli sta andando incontro ormai da anni: il fenomeno dipende in parte dal fatto che l’acqua in superficie non ...