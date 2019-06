Impresa demolizione ponte Genova vicina a camorra | due arresti

Ponte Morandi - le mani della Camorra nella demolizione : arrestati i responsabili di un’Impresa impegnata nei lavori : La Dia di Genova ha arrestato in Liguria e in Campania i due amministratori della Tecnodem srl di Napoli, impresa impegnata nella demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 seppellendo 43 persone: l’accusa nei loro confronti è di essere “vicini alla Camorra“. Si tratta dell’amministratore di fatto ritenuto dagli investigatori “contiguo ad elementi inseriti in organizzazioni camorriste” e di una donna ...