Il sosia di Andrea Pirlo truffa i negozi | acquisti a nome dell’ex calciatore

(Di martedì 18 giugno 2019) Ignazio Riccio Il ladro, originario di Alessandria, che somiglia in maniera impressionante al giocatore di calcio, ha fatto mettere sul suo conto prodotti molto costosi Entrava neidi lusso e spacciandosi per il noto exdi Milan, Inter e Juventus e della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006,, effettuavasuo. In diverse occasioni l’uomo di 48 anni originario di Alessandria, che somiglia in maniera impressionante al giocatore di calcio, ha fatto mettere sul conto diprodotti molto costosi. Iltore frequentavain cui l’exera cliente, a Torino, a Napoli e a Brescia. Ad essere denunciata è stata anche la fidanzata del ladro, una 42enne che si presentava come una collaboratrice die passava materialmente a ritirare glieseguiti indi abbigliamento di lusso, naturalmente ...

