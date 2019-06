Il semaforo non funziona | il vicesindaco lo accende a mano ogni giorno all' alba

ilgiornale

(Di martedì 18 giugno 2019) Pina Francone Succede a Vermezzo con Zelo, piccolo comune in provincia di Milano: se così non fosse, il traffico "impazzirebbe" A Vermezzo con Zelo, piccolo comune di neanche sei mila anime in provincia di Milano, c'è unche non. Cosa che capita, spesso e volentieri, nelle grandi città d'Italia. Il gusto dell’apparecchio stradale, però, crea un grosso guaio al traffico locale della realtà lombarda. Già, perché quelnonnte è posto in uno snodo cruciale della rete stradale cittadina. E allora ci ha pensato ila sistemare la cosa, mettendoci una pezza:, alle sei del mattino, Valentino Molino – vice, appunto, del primo cittadino Andrea Cipullo – prende la trafficatissima statale che collega Milano con Pavia per andare adre, a(!), quel, così come riportato da La Verità. Altrimenti, come detto, il ...

laManuTecnica : Io #Radu non me lo dimenticherò mai. Quella volta che stavo in macchina ad un semaforo,in lacrime,dopo un responso… - Matu_78 : @sminkionauta Hai presente quando vai in trasferta in macchina tutti vestiti di nero che si capisce già al casello… - OdorizioFotter : RT @pestapere: Ieri sera un’ambulanza, a sirene spiegate, ha attraversato un incrocio in velocità e con il semaforo rosso rischiando di pro… -