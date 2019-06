Il Segreto | spoiler al 24-28 giugno | Fernando salva i figli di Maria | Alvaro denigra Elsa

Il Segreto - spoiler fino al 28 giugno : Julieta viene rapita - Fernando rischia di morire : La soap opera spagnola Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, diventa sempre più avvincente. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia la settimana prossima, ci dicono che Julieta Uriarte ancora una volta non riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con Saul Ortega, pur avendo finalmente divorziato da Prudencio. La nipote di Consuelo non riuscirà a raggiungere il suo amato in chiesa perché verrà rapita. ...

Spoiler UPAS al 21 giugno : potrebbe emergere un Segreto su Leonardo : Un posto al sole continua ad essere una delle soap opera più amate e apprezzate dai telespettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno in onda alle ore 20:45 rivelano che Michele finirà per essere ostaggio di Mimmo. Il giornalista si renderà conto di quanto lo studente del professor Scaglioni sia una persona fragile e in preda allo spavento dopo la rapina avvenuta al bar Vulcano. Il padre di ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Elsa ha un brutto malore - Antolina le salva la vita : Antolina e Elsa, le due grandi rivali della soap opera iberica de Il Segreto, saranno al centro degli episodi in programma dal 17 al 21 in Spagna. La Ramos, infatti, sorprenderà tutti quando salverà la vita della Laguna da un brutto malore, dovuto alle complicazioni di una delicata operazione al cuore. Il Segreto: Elsa ha dei malori Le anticipazioni de Il Segreto sugli episodi trasmessi fino al 21 giugno in Spagna, rivelano che il dottore ...

Il Segreto - spoiler : Francisca e Fernando offrono un’ingente somma di denaro a Roberto : Non smette di stupire il pubblico la telenovela spagnola “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo. Le trame delle prossime puntate italiane continueranno ad essere ricche di colpi di scena. Gli spoiler rivelano che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Fernando Mesia (Carlos Serrano) che si sono sempre odiati reciprocamente si alleeranno. La dark lady e il figlio del defunto Olmo, nel capitolo 2.014, offriranno un’ingente somma di denaro al ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Irene e Raimundo si alleano - Fernando fa ingannare Maria : Prosegue l’appuntamento con le vicende della popolare soap opera “Il Segreto” creata dall’autrice Aurora Guerra. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di guardare la settimana prossima, Fernando Mesia per far rimanere Maria Castaneda al suo fianco, la farà cadere in preda alla disperazione. Quest’ultima verrà a conoscenza da un nuovo dottore corrotto proprio dal figlio del defunto Olmo, di essere rimasta per sempre ...

Il Segreto - spoiler : Elsa interrompe l’acceso scontro tra Isaac ed Alvaro : Non mancano mai intrighi e colpi di scena nello sceneggiato di origini spagnole “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra. Nel capitolo che verrà trasmesso in Italia tra qualche settimana per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, due personaggi saranno sul punto di aggredirsi fisicamente. Si tratta di Isaac Guerrero e di Alvaro Fernandez che avranno una lunga discussione al termine di una delle tante giornate lavorative. Il ...

Il Segreto - spoiler puntate italiane al 21 giugno : Fernando vuole lasciare Puente Viejo : Gli spoiler de Il Segreto riservano interessanti novità. Nelle puntate della nota soap opera spagnola che andranno in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Fernando Mesia ucciderà i sequestratori di Alfonso ed Emilia. Poi Maria si renderà conto all'improvviso che sua madre Emilia è incinta. In seguito, Francisca Montenegro uscirà inaspettatamente dal nascondiglio e si mostrerà a Fernando. Subito dopo aver visto il Mesia, Donna Francisca punterà ...

Il Segreto - spoiler : Maria disperata dopo aver ricevuto una lettera da Gonzalo : Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato “Il Segreto” si tornerà a parlare nuovamente di Gonzalo Castro. Come ben sanno i telespettatori il figlio dei defunti Pepa e Tristan, dopo aver rimesso piede a Puente Viejo con l’intento di farla pagare a Fernando Mesia, è tornato a vivere a Cuba da solo. L'ex sacerdote ha abbandonato la moglie Maria Castaneda, dandosi alla fuga senza avvisarla dopo aver ricevuto un’ingente somma di denaro dal ...

Il Segreto - spoiler : Isaac sospetta che Alvaro stia ingannando la Laguna : Lo scontro tra Isaac e Alvaro diventerà sempre più acceso nel corso delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il Guerrero, infatti, sospetterà che il nuovo fidanzato della Laguna stia nascondendo qualcosa, tanto da iniziare a fare delle indagini. Il Segreto: I sospetti di Isaac Le nuove anticipazioni de Il Segreto, trame dalle puntate in onda nella stagione estiva su Canale 5, si soffermano sulla rivalità ...

Il Segreto - spoiler al 21 giugno : Francisca ricompare durante la liberazione dei Castaneda : Molti colpi di scena attendono i fan della soap Il Segreto nel corso degli episodi in onda su canale 5 dal 17 al 21 giugno prossimi. I telespettatori infatti, assisteranno a graditi ritorni, come quello di Emilia e Alfonso che verranno finalmente liberati grazie all'intercessione di Fernando il quale ucciderà i sequestratori. Un altro colpo di scena attende però il Mesia, che si troverà al cospetto di donna Francisca, armata di pistola e pronta ...

Il Segreto - spoiler : Fe costretta a dire addio a Puente Viejo : La soap opera Il Segreto non smette di stupire i telespettatori. Uno storico personaggio, dopo essere riuscito a sfuggire dalle grinfie da un terribile nemico, non avrà altra scelta che dire addio a tutti coloro che conosce. Si tratta di Fe Perez, che inscenerà il suo decesso, con la complicità di Mauricio Godoy, dopo aver rischiato di essere uccisa dal Faustino, un uomo che frequentava la casa di appuntamenti in cui si era recata in passato per ...

Il Segreto - spoiler : Isaac assume un investigatore privato per proteggere Elsa : Nuovo appuntamento con la famosa telenovela iberica “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Presto alle vicende che vedono protagonisti Antolina Ramos, Isaac Guerrero, ed Elsa Laguna, si inserirà un altro personaggio. Si tratta del dottor Alvaro Fernandez, che si avvicinerà sempre di più alla rivale in amore di Antolina, destando dei sospetti al carpentiere. L’amico fidato di Matias addirittura per poter smascherare la nuova fiamma della sua ex ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Maria si trasferisce a Cuba con Fernando : Nelle puntate italiane del Segreto attualmente in onda, stiamo assistendo ai trabocchetti di Maria ai danni di Fernando per tentare di scoprire dove sono stati sequestrati Emilia ed Alfonso. Nelle puntate spagnole che noi vedremo in Italia fra diversi mesi a causa delle differenze di programmazione, il rapporto tra la Castaneda e il Mesia inizierà a stringersi tanto che la ragazza si trasferirà a Cuba con lui. Anticipazioni Il Segreto: Fernando ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Donna Francisca chiede a Lola di uccidere Prudencio : Nelle puntate spagnole de Il Segreto appena andate in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno alla nascita di una storia d'amore tra Prudencio e Lola. Peccato che quest'ultima si riveli una complice di Donna Francisca. Il Segreto: Prudencio e Lola fanno l'amore Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle puntate spagnole in onda a giugno in Spagna, rivelano che Matias incoraggerà Prudencio a fare una dichiarazione d'amore a Lola ma ...