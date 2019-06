Il popolo dei 54 mila aspiranti Navigator Solo uno su 18 ce la farà

huffingtonpost

(Di martedì 18 giugno 2019) C’è la fila lunga fino all’ingresso della Nuova Fiera di Roma. Sono arrivati prestissimo, allarmati dal rischio di congestione per il traffico nella Capitale. Vengono da tutta Italia, alcuni hanno viaggiato di notte. “Sono stanchissimo, sono partito ieri sera alle 23.30 per essere qui” ci dice uno di loro, arrivato dalla Calabria.Partono in 53.907 e per tre giorni affolleranno cinque grandi padiglioni. Fino in fondo arriveranno in 2.980. Uno su diciotto. È il giorno del maxi-concorso per diventare, il braccio operativo del reddito di cittadinanza targato 5 stelle. Dovranno formare e trovare lavoro a chi non ce l’ha e per questo percepisce il reddito. La loro speranza è quella di conquistare, fino al 30 aprile 2021, il compenso annuo di 27.388,76 euro lordi. Arriveranno altre selezioni, poi, per i centri per ...

