Il Ponte Morandi e la camorra2 arresti nell' impresa demolitrice

Ponte Morandi - le mani della Camorra nella demolizione : arrestati i responsabili di un’impresa impegnata nei lavori : La Dia di Genova ha arrestato in Liguria e in Campania i due amministratori della Tecnodem srl di Napoli, impresa impegnata nella demolizione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 seppellendo 43 persone: l’accusa nei loro confronti è di essere “vicini alla Camorra“. Si tratta dell’amministratore di fatto ritenuto dagli investigatori “contiguo ad elementi inseriti in organizzazioni camorriste” e di una donna ...

Ricostruzione Ponte Morandi - 2 arresti : 8.48 La Dia di Genova sta eseguendo in Liguria e Campania 2 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale, su richiesta della Dda di Genova, nei confronti dell'amministratore di fatto (ritenuto contiguo a elementi inseriti in organizzazioni camorriste) della Tecnodem Srl di Napoli -società già impegnata nella demolizione del Ponte Morandi- e di una donna considerata prestanome nell'ambito della società. In corso perquisizioni e ...

Contatti con la camorra - arrestati i vertici di una impresa impegnata nei lavori del Ponte Morandi : Gli amministratori della “Tecnodem srl” di Napoli, impresa impegnata nella ricostruzione del Ponte Morandi, sono stati arrestati dalla Dia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Dda di Genova. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip nei confronti dell’amministratore di fatto e di una donna, considerata un prestanome. Dalle i...

Le mani della camorra sul Ponte Morandi : Le mani della camorra sul Ponte Morandi. O, meglio, si ciò che ne resta e che deve essere demolito. La Direzione investigativa antimafia di Genova ha eseguito, in Liguria e in Campania, due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dell'amministratore di fatto - ritenuto contiguo ad elementi inseriti in organizzazioni camorriste - della Tecnodem srl di Napoli (società già impegnata nella demolizione del Ponte Morandi) e di una ...

La strategia dell'incasso : "Avanti solo se realizziamo il nostro programma". E attacca su Ilva - Alitalia e Ponte Morandi : Buona parte della Lega vuole andare al voto: “È innegabile e lo si è visto anche oggi a Milano”, osserva un esponente del consiglio federale. L’aria che tira in via Bellerio, dove Matteo Salvini ha riunito i vertici del partito, è questa. Ed è qui che il leader ha frenato, almeno per ora, la voglia di ritorno alle urne che vede come capofila Giancarlo Giorgetti: “Voglio continuare questa ...

Salvini attacca Costa sul Ponte Morandi e Di Maio su Ilva e Alitalia : Matteo Salvini ne ha per tutti. Al termine del consiglio federale della Lega, a Milano, il leader del Carroccio si scaglia contro il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e contro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. Colpevoli secondo il ministro dell’Interno di “rallentare” le tempistiche del governo del cambiamento. “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune ...

Ponte Morandi - la ricostruzione è complicata. Ma ora non è più tempo di proclami : Le visite del buon pastore si diradano. Si defilano i rappresentanti della politica, travestiti da muratori rispettosi delle norme di sicurezza, a bocca aperta di fronte al ciclopico cimento della demolizione di un Ponte lungo un chilometro e alto una cinquantina di metri. Dopo aver scelto una complicata ricostruzione, previa demolizione, non è più tempo di proclami. Il relitto del Ponte progettato da Riccardo Morandi negli anni 60 è, per buona ...

Genova - Ponte Morandi : vigili del fuoco recuperano la bandiera S.Giorgio : Recuperata dai vigili del fuoco la bandiera di Genova che dal 16 settembre scorso, dopo poco più di un mese dopo il crollo di Ponte Morandi, era stata issata sulla pila 11 dell’ex viadotto. L’operazione è stata effettuata su richiesta del sindaco Marco Bucci dal Il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la pila calando a terra quel che resta della Croce di San Giorgio, battuta e stracciata ...

Demolizione Ponte Morandi/ Scatta piano per esplosivo : 2500 evacuati a Genova : Ponte Morandi a Genova, Demolizione moncone est il prossimo 24 giugno: il piano per l'esplosivo, le barriere di protezione e l'evacuazione di 2500 persone

Ponte Morandi - opposizioni contro commissario : “Sappiamo novità dai media - così allarmismo e confusione” : Sono rimaste inevase le principali domande ‘politiche’ rivolte dall’opposizione, in consiglio comunale di Genova, al commissario straordinario per la ricostruzione di Ponte Morandi, assente durante la commissione consiliare dedicata allo stato di avanzamento del maxi-cantiere della Val Polcevera. “Siamo costretti a conoscere le novità dei lavori sui media anziché in consiglio comunale o attraverso i canali ufficiali della struttura ...

Italia nel mirino dell’UE per l’eccessivo debito - il crollo del Ponte Morandi non cambia il bilancio : Relativamente al debito eccessivo nei confronti dell’Italia, per cui la Commissione europea ha minacciato di lanciare una procedura disciplinare, arrivano nuove dichiarazioni sui conti Italiani per gli anni 2018 e 2019. Secondo cui c’è stata una “deviazione significativa” dagli impegni presi con l’Unione Europea, che “non cambierebbe se l’impatto di bilancio del programma straordinario di manutenzione delle ...

Ponte Morandi - veleni in aula. I legali di Autostrade : "Pm come i nazisti" : I famigliari delle vittime indignati : "Quegli avvocati strafottenti non hanno rispetto, ridono e scherzano come al bar".

Ponte Morandi : il pm nega il video del crollo ai legali di Autostrade : Uno scontro durato otto ore, ieri, nell’aula bunker del Tribunale di Genova. Da una parte i legali di Autostrade e, dall’altra, il pm Massimo Terrile. I legali accusano il pm di non voler mettere a loro disposizione tutti gli atti raccolti finora e utilizzati per le indagini. Atti che sono alla base dei 40 quesiti posti dallo stesso pm al gip Angela Tutini nel secondo incidente probatorio, quello che mira a stabilire le cause del ...

Ponte Morandi - al via la demolizione delle case di via Porro. E c’è chi rifiuta gli indennizzi : “Inserita clausola-beffa” : È partita la demolizione delle abitazioni accanto a ciò che resta del Ponte Morandi, a Genova. Con l’uso di ‘pinze idrauliche‘ al posto della dinamite, per limitare l’impatto sulla salute delle centinaia di persone costrette a vivere a pochi passi dall’area di cantiere, gli operai della struttura commissariale stanno radendo al suolo i condomini di via Porro. Come si può osservare dalle immagini girate nell’area di ...