Il papà | «Cosa ho imparato da mia figlia Malala sul femminismo»

Il vento beffa papa Francesco in partenza per Bucarest. Ecco cosa succede sulla scala dell’aereo : Nelle immagini, l’arrivo di papa Francesco sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino dove ad attenderlo c’è un aereo Alitalia che lo porterà a Bucarest. Il papa sale la scaletta dell’aereo con la sua inseparabile borsa di pelle nera. In cima alla scaletta si gira per salutare i presenti sulla pista e il vento gli fa volare il vestito. (immagini Ansa-Telenews) L'articolo Il vento beffa papa Francesco in partenza per ...

MotoGp - la rivelazione di papà Marquez : “se Marc dovesse giocarsi il titolo con suo fratello Alex - ecco cosa farebbe” : Il padre dei due piloti spagnoli ha parlato del loro rapporto, facendo una sorprendente ammissione su Marc Due fratelli uniti dalla stessa passione, quella per le moto, diventata poi il loro lavoro. Marc Marquez continua a fare incetta di titoli mondiali in MotoGp, Alex Marquez invece uno lo ha vinto in Moto3 e suda per approdare presto in top-class. LaPresse/EFE Ambizione e voglia di vincere non mancano ai due fratelli, come sottolineato ...

Amici - dopo il trionfo il gesto commovente di Alberto Urso nel nome di papà : "Cosa farò con quei soldi" : Alberto Urso, vincitore di Amici, parla dei suoi sogni professionali e del privato in una intervista al sito Davide Maggio. Il giovane tenore dedica la vittoria al talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 alla nonna e a tutta la sua famiglia. La prima cosa che farà dopo la vincita è fare

Giorgia Meloni - cosa non le è andato giù del comizio di Salvini a Milano : "I fischi al Papa" : Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del ca

Papa Francesco - Salvini sgancia la bomba : "Cosa mi scrivono via sms suore - vescovi e cardinali sui migranti" : Dopo i fischi dei leghisti in piazza Duomo, Matteo Salvini sgancia un'altra bomba indiretta su Papa Francesco. A Valeggio sul Mincio, per un comizio elettorale, il vicepremier parla anche di migranti e a sostegno della sua linea dura, quella di "porti chiusi", fa una rivelazione. "Frati, suore, miss

Papa Francesco e l'elemosiniere - la rivolta segreta in Vaticano : "Perché molti non possono dire cosa pensano" : Il Vaticano fa muro intorno a Don Corrado, l'elemosiniere del Papa pro-abusivi. Ufficialmente, Papa Francesco non ha commentato il gesto ribelle di monsignor Konrad Krajewski, che si è calato nel pozzetto di un palazzo romano occupato abusivamente per riallacciare i collegamenti elettrici staccati d

Papa Francesco e l'elemosiniere - una voce tragica in Vaticano : "Perché l'ha fatto". Cosa sa su Bergoglio : Imbarazzo e rabbia in Vaticano per il gesto ribelle del cardinale Konrad Krajewski, il "Don Corrado" che si è calato nel pozzetto dello stabile occupato abusivamente in via Santa Croce in Gerusalemme per riallacciare l'elettricità tagliata causa 300mila euro di bollette mai pagate. Leggi anche: L'e

Papa Francesco e l'elemosiniere - lo studioso Teodori : "Cosa sarebbe gravissimo". Vaticano - doppio sgarro? : "Un atto di disobbedienza civile", quello dell'elemosiniere di Papa Francesco. Di più: un'incitazione a altri "gesti illegali che possono diventare pericolosi e violenti". Massimo Teodori, ordinario di Storia e istituzioni degli Stati Uniti, intervistato dal Quotidiano nazionale stigmatizza l'inizia

Viva la disobbedienza dell'elemosiniere del Papa : qualcuno deve pur fare qualcosa : Abbiamo vissuto per anni di Antigone, sublime tragico conflitto cerebrale fra coscienza e legge, e siamo finiti felicemente in un tombino romano dalle parti di Porta maggiore, dove un cardinale polacco mandato da un Papa argentino si cala a celebrare illegalità e disobbedienza, le due più straordina

Il royal baby è nato : cosa dicono i gesti di un neo papà al settimo cielo? : Harry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàHarry, così gesticola un neo papàMeghan Markle ha detto «no» alle foto subito dopo il ...