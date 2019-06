ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Il mercato non si ferma mai e ilnon può farsi trovare impreparato. Perciò, in attesa di capire se si possa trovare un accordo con la Roma per Manolas, Giuntoli lavora su altri fronti per coprire la partenza di Albiol destinazione Spagna. Trovare il giusto compagno per Koulibaly e il perno della difesa non è gioco da niente, proprio per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, ilsta valutando Nathan Aké del Bournemouth. Il difensore olandese sebbene giovane ha esperienza internazionale e presenze in nazionale, sarebbe dunque un prezioso inserimento nelle retroguardie, ma anche in questo caso si rischia di trovare l’accordo con il calciatore ma non con la società. Ilsarebbe disposto a pagargli un ingaggio di 2di euro a stagione per i, ma il Bournemouth chiede per l’olandese 40, cifra giudicata esagerata dal ...

napolista : Il #Napoli sonda #Aké. Offerti 2 milioni per i prossimi 5 anni La Gazzetta dello Sport riporta della manovra del Na… - napolista : Il #Napoli sonda #Aké come alternativa a #Manolas Per la Gazzetta dello Sport è pronta un’offerta di 30 milioni da… - infoitsport : Non solo Napoli, il Milan sonda Malonas: chiesto lo sconto. Giampaolo sogna Torreira -