Il Movimento 5 Stelle propone il reddito per i rom Monica Rossi | Per loro 600 euro

I sondaggi non vanno (quasi mai) in vacanza : Movimento 5 stelle in lenta ripresa : Secondo la rilevazione di PiazzaPulita, Lega al 34,5 per cento, Pd al 22,6. Terza forza il M5s, che secondo il sondaggio è è...

Beppe Grillo : “È stata fatta propaganda contro di noi - il Movimento 5 Stelle ricominci dall’inizio” : Con un lungo post sul suo blog Beppe Grillo ha commentato la crisi del Movimento 5 Stelle, sottolineando che è stata messa in piedi una "propaganda mainstream contro il Movimento" e che ora bisogna "ricominciare dall'inizio", mentre la Lega riempie "lo spazio dei timori seminato da decenni di follie, così come un fiume riempie un lago".Continua a leggere

La rinascita del Movimento 5 Stelle spiegata da Beppe Grillo : Non la chiama così, ma il senso è quello. Scende, di nuovo, in campo, Beppe Grillo e fischia la fine dello schema di gioco seguito sino ad ora del suo - in quanto cofondatore e Garante - M5s. Con un articolato contributo ospitato dal Fatto Quotidiano, condito di immagini muscolari che raccontano di una "brutta favola" scandita dai colpi di "mitragliatrici mediatiche" e messa in atto su di un "ring", Grillo torna ancora a una volta a ...

Luigi Di Maio : “Il Movimento 5 Stelle è disorganizzato - non può essere sempre colpa mia” : Luigi Di Maio è intervenuto su Rtl 102.5, spiegando che il Movimento 5 Stelle ha bisogno urgente di essere riorganizzato: "Da sei anni tutto quello che succede è colpa mia - ha detto Di Maio - il Movimento così com’è non può andare avanti se non si dà un radicale cambiamento alla sua struttura organizzativa, servono nuovi referenti regionali e nazionali".Continua a leggere

Giorgia Meloni : "È la disfatta del Movimento 5 Stelle" : A poche ore dai risultati dei ballottaggi in 136 comuni italiani, i principali leader politici si sono già espressi e hanno esultato per le vittorie ottenute, dal Movimento 5 Stelle a Campobasso al Partito Democratico a Cremona, Cesena, Prato e Livorno, senza dimenticare il successo del centrodestra e della Lega.E se Matteo Salvini si è limitato a parlare di "vittoria straordinaria", la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha speso ...

Sondaggi elettorali SWG - crescono sia Lega che Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali SWG, crescono sia Lega che Movimento 5 Stelle Maggioranza di governo in grande spolvero secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7. Sia Lega che Movimento 5 Stelle sono visti in crescita. E anzi, forse a sorpresa è soprattutto il Movimento di Di Maio a mettere a segno l’incremento più grande. La Lega raggiunge in ogni caso valori record, e i due partiti di maggioranza ritornano ai livelli ...

Cosa hanno votato ai ballottaggi gli elettori del Movimento 5 Stelle? : I flussi elettorali del secondo turno rendono evidente che gli elettori M5s non hanno scelto nessuna parte politica. Nemmeno gli alleati al governo

Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori : possibile futuro accanto al Movimento 5 Stelle : Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori. L'ex pm di Mani pulite parteciperà all'esecutivo nazionale e all'assemblea programmatica del partito, prevista per il 16 giugno a Roma. "L'IdV è stato l'apripista del Movimento 5 Stelle. Certo, abbiamo compiuto anche scelte sbagliate. E credo che prop

Sondaggi Politici Elettorali Giugno 2019 : gli ultimi su Lega - Movimento 5 Stelle e PD : La situazione politica prima delle elezioni europee era caratterizzata da un’unica domanda: Cosa accadrà? A quasi due settimane dagli esiti è indiscutibile affermare che il grande vincitore è Matteo Salvini, il quale con la Lega ha registrato una maggioranza schiacciante sul suo alleato di governo Luigi di Maio. Adesso il dubbio che inizialmente attagliava l’Italia, ha lasciato spazio a degli interrogativi ancora più impellenti: Cosa ne sarà di ...

Ignazio Marino è stato assolto dall’accusa di aver diffamato il Movimento 5 Stelle : L’ex sindaco di Roma Ignazio Marino è stato assolto dall’accusa di aver diffamato il Movimento 5 Stelle. il 21 gennaio del 2015, mentre era ancora sindaco, alla fine di una conferenza stampa rispose agli esponenti del M5S che ne chiedevano

Conte ha offerto una via d’uscita al Movimento 5 Stelle : In queste ultime ore la situazione politica interna ha avuto un’accelerazione imprevedibile con la inusuale conferenza stampa del Presidente del Consiglio Conte, con la quale di fatto ha esplicitamente chiesto ai suoi due azionisti di poter esercitare pienamente il proprio ruolo, chiedendo anche, tra le righe del discorso di rinnovare la fiducia al suo governo.È significativa anche la circostanza che Conte non abbia espresso questa ...

Mario Furore - del Movimento 5 stelle - è il più giovane eurodeputato italiano : Mario Furore, del Movimento 5 stelle, è il più giovane eurodeputato italiano Il più giovane eurodeputato della delegazione italiana è del Movimento a cinque stelle (M5S). Tra le 73 persone che rappresenteranno il paese nel prossimo Parlamento europeo, Mario Furore, 31 anni, è il più giovane. Nato nel 1988, attivista del Movimento dal dicembre 2012, Furore è tra i sei candidati eletti nella circoscrizione dell’Italia meridionale. In Italia ...

Cosa ribolle dietro la crisi del Movimento 5 stelle? : (foto: CARLO HERMANN/AFP/Getty Images) “Il Movimento 5 stelle non perde mai, o vince o impara”, si chiude così il post su Facebook di giovedì scorso di Luigi Di Maio, in un modo quasi filosofico ma che racchiude l’essenza della settimana più complicata del Movimento dalla sua nascita. I numeri impietosi delle elezioni europee hanno fatto emergere incoerenze e divisioni tra l’azione di governo e le intenzioni iniziali, ma – come spesso accade in ...

L’erede di Nefertiti in lista con il Movimento 5 Stelle : Tra i grillini è l’ora dei ripensamenti. È stato utile aver candidato terrapiattisti, un incantatore di serpenti e un ex conduttore delle Iene?