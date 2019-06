Il mistero del tweet su James al Napoli poi rimosso

Andrea Camilleri - il mistero del 4 dicembre 2018 : soccorso a casa per una ferita al polso : Camilleri lo ha più volte ripetuto: «Montalbano finisce quando finisco io. La sua fine l'ho già scritta 13 anni fa. Ma Montalbano è un personaggio letterario...»....

Sara Tommasi Vs Pamela Prati! Il mistero della Gravidanza! : In queste ore si mette in dubbio la presunta gravidanza di Sara Tommasi e anche il fidanzato con cui è pronta per sposarsi paragonandola a Pamela Prati. Anche Sara Tommasi ha preso in giro tutti? Scopriamo di più! Sara Tommasi come Pamela Prati? Ormai, con quello che sta succedendo alla showgirl sarda e al suo presunto matrimonio con Mark Caltagirone, il mondo del gossip è pieno di mille dubbi. E lo stesso sta succedendo con l’ex valletta ...

Blackout in Sud America : torna l’elettricità - mistero sulle cause del guasto : E’ tornata l’elettricità in alcuni Paesi del Sud America, dopo un maxi Blackout che ha lasciato al buio non solo l’intero territorio dell’Argentina (meno la provincia di Tierra del Fuego) ma anche il vicino Uruguay. Il guasto si è registrato poco dopo le 7 locali (le 12 italiane) di ieri a partire dalle centrali idroelettriche di Yacyretà, al confine con il Paraguay, e Salto Grande. Non sono ancora note le cause ...

Risolto il mistero dell’origine di oro e platino sulla Terra : Una simulazione condotta con l’aiuto di supercomputer risolve il mistero legato all’origine di metalli come oro e platino sulla Terra: l’Università di Guelph e la Columbia University ha condotto uno studio (i cui risultati sono stati pubblicati su Nature) servendosi dei supercomputer della divisione di Supercalcolo Avanzato (Nasa Advanced Supercomputing Division) del centro di ricerca Ames della NASA, scoprendo che circa ...

Meghan Markle - scoperto il mistero dell'anello :

Svelato il mistero delle polinie - colossali buchi nel ghiaccio che si formano in Antartide : Incrociando i dati di numerosi strumenti, compresi quelli raccolti da sensori piazzati sulla testa degli elefanti marini, ricercatori americani hanno Svelato il mistero delle polinie, immensi buchi che si formano nel ghiaccio del Mare di Weddell, in Antartide. Sono causati da peculiari condizioni di salinità dell'acqua e da violentissime tempeste.

Corea del Nord "fratellastro Kim spia Cia"/ mistero Kim Jong-nam ucciso in Malesia : Omicidio di Kim Jong-nam, il Mistero si riapre: stampa Usa 'fratellastro di Kim era informatore della Cia'. Corea del Nord dietro al delitto?

Le morti del mistero nella Repubblica Domenicana : ecco cosa sta succedendo ai turisti : FQ Magazine Céline Dion preoccupa i fan: “Secondo me sei malata, prenditi cura di te” Robert Bell Wallace, un sessantasettenne californiano, è morto dopo aver bevuto uno scotch dal minibar della sua stanza all’Hard Rock Hotel & Casino Resort di Punta Cana. “Ha iniziato a sentirsi molto male, aveva sangue nelle urine e nelle ...

Mark Caltagirone alla finale del GF : Barbara D’Urso svela il mistero : Chi è Mark Caltagirone? Barbara d’Urso gioca sul misterioso personaggio anche in apertura dell’ultima puntata del Grande Fratello 16. La sigla si apre sulle note di I want to break free dei Queen con Barbara D’Urso con tanto di baffi in compagnia degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Tutti i concorrenti del GF 16 partecipano alla sigla che prosegue all’interno degli ambienti della casa con Wannabe delle Spice ...

Otzi e il mistero del Tempo film italiano al Shanghai International Film Festival 2019 : Il fantasy italiano Otzi e il Mistero del Tempo al Shanghai International Film Festival. Otzi e il Mistero del Tempo fa una scorpacciata di Festival internazionali del cinema. Dopo l’ICFF Youth 2019 in Canada, il Ciprus Film Days, il Tumbleweeds Film Festival for Children and Youth, la prossima tappa è ...

Glenn Cooper presenta ‘Il sigillo del cielo’ tra avventura e mistero : Un ponderoso romanzo aspetta i lettori di Glenn Cooper. Il libro che titola “Il sigillo del cielo” (Nord pag. 482), sarà pubblicato il 10 giugno 2019. Di questo scrittore statunitense multitask – è, oltre che narratore di successo, anche archeologo, produttore cinematografico e sceneggiatore – vale la pena ricordare alcuni suoi grandi trionfi su carta da libro come “La biblioteca dei morti” e “I custodi della biblioteca”, primo e ultimo volume ...